З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ЗНО з математики

Це та інші нововведення передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році
З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ДПА у формі ЗНО з математики. За інформацією Міністерства освіти і науки, це та інші заходи передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році, ухваленим Урядом 25 червня.
Міжнародне дослідження PISA-2018* показало, що 36% 15-річних учнів в Україні не досягають базового рівня знання з математики. У зв'язку з цим 2020-2021 навчальний рік у нашій країні оголосили роком математичної освіти, відповідний Указ підписав Президент Володимир Зеленський. У МОН зазначають, що новації року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту.
Окрім обов'язкового ЗНО з математики, згідно з планом, протягом навчального року 2020-2021 також передбачено:
створити у закладах загальної середньої освіти умови для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;
*Міжнародне дослідження якості освіти PISA проводить Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) кожні три роки. Оцінюються читацька і математична компетенції, а також знання в галузі природничих наук. Україна у 2018 році вперше долучилася до цього дослідження.
Результати українські учні показали такі: