З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ЗНО з математики

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Це та інші нововведення передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році

З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ДПА у формі ЗНО з математики. За інформацією Міністерства освіти і науки, це та інші заходи передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році, ухваленим Урядом 25 червня.





Міжнародне дослідження PISA-2018* показало, що 36% 15-річних учнів в Україні не досягають базового рівня знання з математики. У зв'язку з цим 2020-2021 навчальний рік у нашій країні оголосили роком математичної освіти, відповідний Указ підписав Президент Володимир Зеленський. У МОН зазначають, що новації року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту.





Окрім обов'язкового ЗНО з математики, згідно з планом, протягом навчального року 2020-2021 також передбачено:

збільшити кількість навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;

впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;

провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування легоматематики в освітньому процесі;

оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;

розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;

організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів;

створити у закладах загальної середньої освіти умови для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

у квітні 2021 року створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.

протягом червня-серпня 2021 року планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів;

у листопаді відкрити Музей науки.





*Міжнародне дослідження якості освіти PISA проводить Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) кожні три роки. Оцінюються читацька і математична компетенції, а також знання в галузі природничих наук. Україна у 2018 році вперше долучилася до цього дослідження.





Результати українські учні показали такі: