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Освіта, Україна, Світ

З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ЗНО з математики

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 208

 

Це та інші нововведення передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році

З 2021 року випускники шкіл в Україні обов'язково здаватимуть ДПА у формі ЗНО з математики. За інформацією Міністерства освіти і науки, це та інші заходи передбачені планом проведення року математичної освіти в Україні у 2020-2021 навчальному році, ухваленим Урядом 25 червня.


Міжнародне дослідження PISA-2018* показало, що 36% 15-річних учнів в Україні не досягають базового рівня знання з математики. У зв'язку з цим 2020-2021 навчальний рік у нашій країні оголосили роком математичної освіти, відповідний Указ підписав Президент Володимир Зеленський. У МОН зазначають, що новації року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту.


Окрім обов'язкового ЗНО з математики, згідно з планом, протягом навчального року 2020-2021 також передбачено:

  • збільшити кількість навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
  • впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
  • провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування легоматематики в освітньому процесі;
  • оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
  • створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
  • розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
  • організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів;

  • створити у закладах загальної середньої освіти умови для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;

  • у квітні 2021 року створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.
  • протягом червня-серпня 2021 року планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів;
  • у листопаді відкрити Музей науки.


*Міжнародне дослідження якості освіти PISA проводить Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) кожні три роки. Оцінюються читацька і математична компетенції, а також знання в галузі природничих наук. Україна у 2018 році вперше долучилася до цього дослідження.


Результати українські учні показали такі:

  • за показником математичної компетенції здобули 453 бали (при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів);
  • у сфері природничих наук в середньому отримали 469 балів, у той час як середній показник для держав ОЕСР складає 489 балів);
  • за показником читацької компетенції – здатності розуміння й інтерпретації текстів – набрали 466 балів (при цьому середній показник для країн OECP становить 487 балів).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: osvita-cherkasy.gov.ua
Теги: математика МОН ЗНО выпускники школьники
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