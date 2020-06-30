5-річний кременчужанин отруївся миючим засобом для авто

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Дитина в реанімації
30 червня о 17.35 до реанімації потрапив 5-річний кременчужанин (2015 р.н.), йдеться в оперативному зведенні мерії.
Хлопчик отруївся миючим засобом для автомобіля. Дитина в стані середньої важкості.