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5-річний кременчужанин отруївся миючим засобом для авто

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 181

Дитина в реанімації

30 червня о 17.35 до реанімації потрапив 5-річний кременчужанин (2015 р.н.), йдеться в оперативному зведенні мерії.


Хлопчик отруївся миючим засобом для автомобіля. Дитина в стані середньої важкості.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: отравление бытовой химией
компанія «Інтера Люкс»

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