Відсьогодні в Україні виріс прожитковий мінімум та мінімальна пенсія – на 74 грн

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

В Україні з 1 липня, відповідно до закону про Державний бюджет на 2020 рік, підвищили прожитковий мінімум. Базовий розмір прожиткового мінімуму збільшився на 91 грн - до 2 118 грн (проти 2027 грн).

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення на одну особу в розрахунку на місяць з 1 липня складає:

для дітей віком до 6 років – 1 859 гривень (проти 1 779 грн, збільшення на 80 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 318 гривень (проти 2 218 грн, збільшення на 100 грн);

працездатних осіб – 2 197 гривень (проти 2 102 грн, збільшення на 95 грн);

для осіб, які втратили працездатність – 1 712 гривень (проти 1 638 грн, збільшення на 74 грн).

Мінімальна пенсія в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, таким чином мінімальна пенсія зросла на 74 грн. Пенсійний фонд зробив перерахунок в автоматичному режимі.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.





Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму, повідомляє ПФУ.

Відповідно до закону, у 2020 році мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 4 723 гривні і з 1 липня не змінюється.