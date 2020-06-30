Кременчужанам пояснили, які соцвиплати підвищені з 1 липня

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Перерахунку підлягає низка соціальних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму

В управлінні соцзахисту Крюківського району пояснили, які види соціальних допомог підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням з 1 липня прожиткового мінімуму.





Перерахунку підлягають:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, право на яку мають жінки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Управління соціального захисту населення з 1 липня без звернення громадян перерахували допомоги та компенсації, які визначаються з урахуванням розміру відповідного прожиткового мінімуму.

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