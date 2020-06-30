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Кременчужанам пояснили, які соцвиплати підвищені з 1 липня

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 222

 

Перерахунку підлягає низка соціальних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму

В управлінні соцзахисту Крюківського району пояснили, які види соціальних допомог підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням з 1 липня прожиткового мінімуму.


Відсьогодні в Україні виріс прожитковий мінімум та мінімальна пенсія – на 74 грн

 

Перерахунку підлягають:

  • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, право на яку мають жінки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • допомога на дітей одиноким матерям;
  • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
  • щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;
  • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
  • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Управління соціального захисту населення з 1 липня без звернення громадян перерахували допомоги та компенсації, які визначаються з урахуванням розміру відповідного прожиткового мінімуму.

 

Контактні дані для отримання більш детальної інформації:

  • Управління соціального захисту населення Автозаводського району: проспект Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (068)265-68-25.
  • Управління соціального захисту населення Крюківського району: вул. Івана Приходька, 90, тел. (0536)6-13-63, 6-01-20, (096)403-29-69, (095)582-03-92.
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: inlviv.in.ua
Теги: соцвиплати соціальні виплати соцзахист прожитковий мінімум
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