Кременчужанам пояснили, які соцвиплати підвищені з 1 липня
Сьогодні, 14:32
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Перерахунку підлягає низка соціальних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму
В управлінні соцзахисту Крюківського району пояснили, які види соціальних допомог підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням з 1 липня прожиткового мінімуму.
Перерахунку підлягають:
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, право на яку мають жінки, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- допомога на дітей одиноким матерям;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, а також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
- щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;
- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Управління соціального захисту населення з 1 липня без звернення громадян перерахували допомоги та компенсації, які визначаються з урахуванням розміру відповідного прожиткового мінімуму.
Контактні дані для отримання більш детальної інформації:
- Управління соціального захисту населення Автозаводського району: проспект Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (068)265-68-25.
- Управління соціального захисту населення Крюківського району: вул. Івана Приходька, 90, тел. (0536)6-13-63, 6-01-20, (096)403-29-69, (095)582-03-92.
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: inlviv.in.ua