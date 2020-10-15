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Надзвичайні новини

На вулиці Троїцькій сталася аварія з потерпілими

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 990

 

Зіткнулися два легковики

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Троїцькій (у районі зупинки «Міський сад») сталася аварія з потерпілими – зіткнулися два легковики. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


Обставини події встановлюються. На місці працюють патрульні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП потерпевшие
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