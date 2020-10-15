На вулиці Троїцькій сталася аварія з потерпілими

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Зіткнулися два легковики
Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Троїцькій (у районі зупинки «Міський сад») сталася аварія з потерпілими – зіткнулися два легковики. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
Обставини події встановлюються. На місці працюють патрульні.