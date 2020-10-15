Для чого потрібні сертифікати на отримання послуг з позашкільної освіти у Кременчуці

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Зараз лише 80 юних кременчужан, користуючись сертифікатами, мають право на відшкодування у 250 грн на місяць

16 жовтня на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів начальник управління у справах сімей та дітей Андрій Макаров пояснював, для чого потрібні сертифікати на отримання послуг з позашкільної освіти.





Нагадаємо, їх отримують діти з 3 до 18 років у дитячих садочках та школах Кременчука. По-перше, сертифікат дає можливість батькам відслідкувати, чи відвідує дитина курси, це можна зробити, відсканувавши QR-код на ньому.





– Також на сертифікаті є посилання на сайт , який узагальнює повністю всі програми позашкілля нашого міста, вони (батьки та діти – ред.) можуть обрати для себе заклад, який відвідувати. Завдяки сертифікатам у нас збільшилася кількість відвідувачів саме позашкільних навчальних закладів, - розповів пан Макаров про другу функцію сертифікатів.





Також на засіданні говорили про те, що батьки цікавляться, чи можна даними сертифікатами покрити вартість навчання, наприклад, у музичній школі. Але програма не передбачає погашення кожного сертифіката, який отримує кременчуцька дитина, грошовими коштами.



Зараз лише 80 юних кременчужан, користуючись сертифікатами, мають право на відшкодування у 250 грн на місяць, відвідуючи центр розвитку «і-городок» та ТОВ «Інша Освіта» – це заклади позашкільної освіти, які стали переможцями у міському конкурсі.





За результатами цього конкурсу виділили 60 бюджетних місць у комерційних установах з неформальної освіти, проте 10 вересня конкурсна комісія вирішила забезпечити додатково ще 20 кременчуцьких дітей сертифікатами для участі в навчальних програмах провайдера ТОВ «Інша освіта»: з вивчення англійської та польської мови (додатково 10 дітей) та ІТ-курсах для школярів віком від 6 до 17 років (додатково 10 дітей).





Це стало можливим завдяки тому, що у минулому році виникла економія бюджетних коштів, передбачених на оплату сертифікатів на здобуття позашкільної освіти, у зв’язку з карантином, тому з’явилася додаткова можливість спрямувати цей залишок на позашкільне навчання юних кременчужан.



