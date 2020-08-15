Для кременчуцьких дітей виділили 60 бюджетних місць у гуртках, секціях та студіях

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 362

Юні кременчужани зможуть займатися хореографією, карате, вивчати англійську та польську мови, а також ІТ-технології у закладах позашкільної освіти

У закладах позашкільної освіти нашого міста виділили 60 бюджетних місць для навчання юних кременчужан.





У Кременчуці на участь у конкурсі з реалізації «Науково-педагогічного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Модель надання освітніх послуг в системі позашкільної (неформальної) освіти» - 2021» цьогоріч подали 4 навчальні програми від двох організацій. 18 серпня на засіданні конкурсна комісія розглянула ці програми.





Минулого року у нашому місті вперше стартував цей науково-педагогічний проєкт, тоді переможцями стали 5 програм, на їх реалізацію з міського бюджету вцілому виділили 45 тис грн. Послуги провайдерів позашкільної освіти тоді отримали 60 дітей. Щомісяця на участь кожної дитини в позашкільних проєктах надходило 200 грн.





На цей раз на участь у конкурсі центр розвитку «і-городок» подав дві позашкільні програми: «Хореографія» і «КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ». Експертний висновок по ним повністю відповідає всім критеріям. Програми схвалені до використання в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України.





Освітній центр «Інша Освіта» на участь у конкурсі представив навчальну програму позашкільних занять з вивчення англійської та польської мови для впевненого майбутнього (рівні володіння від А1 до С2)».





Також Школа ІТ-технологій та інновацій «doIT school» спільно з ТОВ «Інша Освіта» запропонували навчальну програму позашкільних занять ІТ-курсів для школярів віком від 6 до 17 років за методикою кращих інноваційних IT-шкіл Ізраїлю, Канади, США згідно принципів демократичної школи та етичного навчання.





Відповідно до експертного висновку, дві вищевказані програми теж повністю відповідають усім критеріям. Вони є рекомендованими до використання в освітньому процесі.





Після оцінювання проєктів-учасників цьогорічного конкурсу, члени журі проголосували за те, щоб: