Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Освіта

Для кременчуцьких дітей виділили 60 бюджетних місць у гуртках, секціях та студіях

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 362

 

Юні кременчужани зможуть займатися хореографією, карате, вивчати англійську та польську мови, а також ІТ-технології у закладах позашкільної освіти

У закладах позашкільної освіти нашого міста виділили 60 бюджетних місць для навчання юних кременчужан.


У Кременчуці на участь у конкурсі з реалізації «Науково-педагогічного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Модель надання освітніх послуг в системі позашкільної (неформальної) освіти» - 2021» цьогоріч подали 4 навчальні програми від двох організацій. 18 серпня на засіданні конкурсна комісія розглянула ці програми.


Минулого року у нашому місті вперше стартував цей науково-педагогічний проєкт, тоді переможцями стали 5 програм, на їх реалізацію з міського бюджету вцілому виділили 45 тис грн. Послуги провайдерів позашкільної освіти тоді отримали 60 дітей. Щомісяця на участь кожної дитини в позашкільних проєктах надходило 200 грн.


На цей раз на участь у конкурсі центр розвитку «і-городок» подав дві позашкільні програми: «Хореографія» і «КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ». Експертний висновок по ним повністю відповідає всім критеріям. Програми схвалені до використання в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України.


Освітній центр «Інша Освіта» на участь у конкурсі представив навчальну програму позашкільних занять з вивчення англійської та польської мови для впевненого майбутнього (рівні володіння від А1 до С2)».


Також Школа ІТ-технологій та інновацій «doIT school» спільно з ТОВ «Інша Освіта» запропонували навчальну програму позашкільних занять ІТ-курсів для школярів віком від 6 до 17 років за методикою кращих інноваційних IT-шкіл Ізраїлю, Канади, США згідно принципів демократичної школи та етичного навчання.


Відповідно до експертного висновку, дві вищевказані програми теж повністю відповідають усім критеріям. Вони є рекомендованими до використання в освітньому процесі.


Після оцінювання проєктів-учасників цьогорічного конкурсу, члени журі проголосували за те, щоб:

  • у програмах «Хореографія» і «КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ» було забезпечено по 20 бюджетних місць;
  • у програмі позашкільних занять з вивчення англійської та польської мови та ІТ-курсів для школярів віком від 6 до 17 років за методикою кращих інноваційних IT-шкіл Ізраїлю, Канади, США – по 10 бюджетних місць.
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс образование курсы обучение программа проект
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх