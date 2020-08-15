Розповідь кременчужанки про те, які її «футболили» по лікарнях після скарги на укус змії

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 5 436 Коментарів: 18

До редакції «Телеграфа» звернулася кременчужанка Аліна, яка обурена ставленням лікарів до її проблеми. Публікуємо її розповідь від першої особи.





«17 серпня я прийшла на пляж на Раківці, на «Демурівку». З дитиною погралася на піску, розклали мушлі, а потім лягла на спину засмагати. Поклала кепку на обличчя. Через 3-4 хвилини почула шипіння та відчула, що мене ніби хтось вколов. Це було в 13.23. Я зняла з голови кепку, повернула голову і побачила змію. Вона сиділа як кобра, на хвості. Я тихесенько піднялася. Попросила у сторонньої жінки допомоги. Вона оглянула руку, ніби укусу не знайшла. Я в паніці пішла в № 2 поліклініку. Туди я прийшла близько 13.40.





За словами Аліни, її вкусила ця змія. Вона схожа на водяного вужа, який не становить небезпеки, оскільки не має отрути



Там в реєстратурі черга. Я запитала у жінки на вході з антисептиками та масками, куди мені звернутися через укус змії. Мені запропонували стати в чергу. Пізніше мене покликали до реєстратури та направили до сімейного лікаря. Щоправда, не до мого, бо його прийом мав початися з 16.00.



Зайшла до лікаря. Там був безпосередньо медик, у віці, і двоє молодих людей - дівчина та хлопець. Там руку оглянули. Лікар сказав, що вперше зіткнувся з такою ситуацією. Почав радитися, що робити далі. Хотіли відвести чи то до хірурга, чи то в стаціонар. Згодом сказали, що хірургів немає, буцімто робочий день закінчився. В результаті порадили їхати в третю лікарню, тільки своїм ходом.



У мене почала крутитися голова, пекло в районі укусу. Я викликала таксі, заручилася підтримкою куми та поїхала в лікарню. Поки долали пробку на мосту, випила «Лоратадин» (пігулки проти алергії, - автор). Мене періодично нудило.



У приймальній третьої лікарні мене відправили у травмпункт. У травмпункті направили у приймальню нібито через те, що займаються лише укусами собак і котів. Знову прийшла у приймальне відділення, почала чекати тут. Нарешті вирішили, що зі мною робити. Прийшов реаніматолог та інші лікарі. Почали мене оглядати. Шкірний покрив нібито не порушений. Я показала фото змії, реаніматолог сказав, що не розбирається в них. Як ви думаєте, я приїхала в лікарню, а тут мені кажуть про те, що він не знає, що робити. Лікар бере телефон і починає «гуглити», що робити.







Мені поміряли тиск - 115/80. Температуру міряли безконтактним способом. Термометр показав результат у 38,5 градусів. Потім лікар після «дослідження Інтернету» сказав, що змія неотруйна. Кума, яка була зі мною, запитала про те, що робити далі. Лікар уточнив у мене, чи справді мене вкусила змія. Я сказала, що точно змія.



Далі прибіг якийсь чоловік, він був без халата. Він запропонував вколоти сироватку. Реаніматолог відповів, що сироватки немає. Почали з'ясовувати, що робити далі, може здати якісь аналізи. На що лікар відповів:





Что мне Вам еще рассказать? Может мне за 6 лет учебы всю лекцию рассказать, что нужно делать?





У результаті реаніматолог сказав, що діагнозу не поставлять. Нібито якби зловили змію, приїхали сюди з укусом, то взяли б кров у змії та в мене. Потім реаніматолог запропонував покласти в лікарню, але вільних міць не було.





Потім прийшов ще один лікар. Він запитав про температуру. Я відповіла, що 38,5. Медсестра зробила припущення, що я перегрілася на сонці. Я поміряла температуру звичайним градусником, результат - 36,9. Цю температуру і записали.



Мені знову запропонували їхати в поліклініку до сімейного лікаря. Кума запропонувала написати рекомендації щодо лікування. Вони написали і відпустили.







Я на таксі знову їду в лікарню. Телефоную до свого сімейного лікаря. Сфотографувала направлення і відправила лікарю. Через пробки на мосту не встигла до сімейного, який працював до 18.00. Лікар порекомендував мені звернутися у хірургічне відділення. Я заходжу до приймального відділення, розповідаю ситуацію. Там вкололи «Дексамітазон». І також прописали вітамін С. Лікар дав номер на випадок, якщо стан погіршиться. Я вийшла з лікарні, у мене крутилася голова. Прийшла додому, живу сама з двома дітьми. Мені стало страшно, першої допомоги не надали.





Таке відношення: піди в другу - з'їздь в третю. З третьої поїдь у другу. І в результаті мене відпускають.





Побувавши в третій міській лікарні і побачивши там молодих лікарів-спеціалістів - я шокована. В мене є питання щодо того, як ви навчалися, як ви отримали освіту? Ви не знаєте елементарного. Як можна без аналізів, на основі картинок з інтернету зробити висновок? За відношення я взагалі мовчу! Я що вам знайома?







Мене сильно вразив лікар з реанімації! І він ще лікує людей! Медперсонал, медсестри - це собаки на прив'язі. Де ваша ввічливість?! Ви теж люди, як і ми, які звертаються за допомогою. Ми всі під Богом ходимо.





Я звертаюсь до всіх лікарів, особливо до сімейного. А якби це були хороші знайомі, друзі, куми - ви б теж сказали, що ваш робочий день до 18.00? Я впевнена, що ні. Ви б швидко зробили і аналізи, і надали першу екстрену допомогу і знайшли все необхідне. А прості люди для вас не люди? Вони жити не хочуть? Чому у нас все тільки через знайомих? Ганьба.





Отак нас лікують. Ми нікому не потрібні. Лікарі сконцентровані на тому, як оформити пацієнта, які коди ввести у форму. Знаєте, я бухгалтер сама, так от ми для лікарів, як звіт. Не цінують людське здоров'я та життя».









Що робити, якщо вкусила змія





На сайті Міністерства охорони здоров'я повідомляють, що укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.





Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.





У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:

зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;

звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;

на місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

дайте постраждалому воду - при усусі змії важливо багато пити;

якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;

при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення, якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Чого не варто робити при укусі змії: