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Розповідь кременчужанки про те, які її «футболили» по лікарнях після скарги на укус змії

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 5 436 Коментарів: 18

 

Аліну вкусила змія і жінка пішла в лікарню. Їй довелося двічі перетнути Крюківський міст, щоб отримати допомогу від медиків

До редакції «Телеграфа» звернулася кременчужанка Аліна, яка обурена ставленням лікарів до її проблеми. Публікуємо її розповідь від першої особи.


«17 серпня я прийшла на пляж на Раківці, на «Демурівку». З дитиною погралася на піску, розклали мушлі, а потім лягла на спину засмагати. Поклала кепку на обличчя. Через 3-4 хвилини почула шипіння та відчула, що мене ніби хтось вколов. Це було в 13.23. Я зняла з голови кепку, повернула голову і побачила змію. Вона сиділа як кобра, на хвості. Я тихесенько піднялася. Попросила у сторонньої жінки допомоги. Вона оглянула руку, ніби укусу не знайшла. Я в паніці пішла в № 2 поліклініку. Туди я прийшла близько 13.40.


 

За словами Аліни, її вкусила ця змія. Вона схожа на водяного вужа, який не становить небезпеки, оскільки не має отрути


Там в реєстратурі черга. Я запитала у жінки на вході з антисептиками та масками, куди мені звернутися через укус змії. Мені запропонували стати в чергу. Пізніше мене покликали до реєстратури та направили до сімейного лікаря. Щоправда, не до мого, бо його прийом мав початися з 16.00.


Зайшла до лікаря. Там був безпосередньо медик, у віці, і двоє молодих людей - дівчина та хлопець. Там руку оглянули. Лікар сказав, що вперше зіткнувся з такою ситуацією. Почав радитися, що робити далі. Хотіли відвести чи то до хірурга, чи то в стаціонар. Згодом сказали, що хірургів немає, буцімто робочий день закінчився. В результаті порадили їхати в третю лікарню, тільки своїм ходом.


У мене почала крутитися голова, пекло в районі укусу. Я викликала таксі, заручилася підтримкою куми та поїхала в лікарню. Поки долали пробку на мосту, випила «Лоратадин» (пігулки проти алергії, - автор). Мене періодично нудило.


У приймальній третьої лікарні мене відправили у травмпункт. У травмпункті направили у приймальню нібито через те, що займаються лише укусами собак і котів. Знову прийшла у приймальне відділення, почала чекати тут. Нарешті вирішили, що зі мною робити. Прийшов реаніматолог та інші лікарі. Почали мене оглядати. Шкірний покрив нібито не порушений. Я показала фото змії, реаніматолог сказав, що не розбирається в них. Як ви думаєте, я приїхала в лікарню, а тут мені кажуть про те, що він не знає, що робити. Лікар бере телефон і починає «гуглити», що робити.



Мені поміряли тиск - 115/80. Температуру міряли безконтактним способом. Термометр показав результат у 38,5 градусів. Потім лікар після «дослідження Інтернету» сказав, що змія неотруйна. Кума, яка була зі мною, запитала про те, що робити далі. Лікар уточнив у мене, чи справді мене вкусила змія. Я сказала, що точно змія.


Далі прибіг якийсь чоловік, він був без халата. Він запропонував вколоти сироватку. Реаніматолог відповів, що сироватки немає. Почали з'ясовувати, що робити далі, може здати якісь аналізи. На що лікар відповів:


Что мне Вам еще рассказать? Может мне за 6 лет учебы всю лекцию рассказать, что нужно делать?


У результаті реаніматолог сказав, що діагнозу не поставлять. Нібито якби зловили змію, приїхали сюди з укусом, то взяли б кров у змії та в мене. Потім реаніматолог запропонував покласти в лікарню, але вільних міць не було.


Потім прийшов ще один лікар. Він запитав про температуру. Я відповіла, що 38,5. Медсестра зробила припущення, що я перегрілася на сонці. Я поміряла температуру звичайним градусником, результат - 36,9. Цю температуру і записали.


Мені знову запропонували їхати в поліклініку до сімейного лікаря. Кума запропонувала написати рекомендації щодо лікування. Вони написали і відпустили.


 


Я на таксі знову їду в лікарню. Телефоную до свого сімейного лікаря. Сфотографувала направлення і відправила лікарю. Через пробки на мосту не встигла до сімейного, який працював до 18.00. Лікар порекомендував мені звернутися у хірургічне відділення. Я заходжу до приймального відділення, розповідаю ситуацію. Там вкололи «Дексамітазон». І також прописали вітамін С. Лікар дав номер на випадок, якщо стан погіршиться. Я вийшла з лікарні, у мене крутилася голова. Прийшла додому, живу сама з двома дітьми. Мені стало страшно, першої допомоги не надали.


Таке відношення: піди в другу - з'їздь в третю. З третьої поїдь у другу. І в результаті мене відпускають.


Побувавши в третій міській лікарні і побачивши там молодих лікарів-спеціалістів - я шокована. В мене є питання щодо того, як ви навчалися, як ви отримали освіту? Ви не знаєте елементарного. Як можна без аналізів, на основі картинок з інтернету зробити висновок? За відношення я взагалі мовчу! Я що вам знайома?



Мене сильно вразив лікар з реанімації! І він ще лікує людей! Медперсонал, медсестри - це собаки на прив'язі. Де ваша ввічливість?! Ви теж люди, як і ми, які звертаються за допомогою. Ми всі під Богом ходимо.


Я звертаюсь до всіх лікарів, особливо до сімейного. А якби це були хороші знайомі, друзі, куми - ви б теж сказали, що ваш робочий день до 18.00? Я впевнена, що ні. Ви б швидко зробили і аналізи, і надали першу екстрену допомогу і знайшли все необхідне. А прості люди для вас не люди? Вони жити не хочуть? Чому у нас все тільки через знайомих? Ганьба.


Отак нас лікують. Ми нікому не потрібні. Лікарі сконцентровані на тому, як оформити пацієнта, які коди ввести у форму. Знаєте, я бухгалтер сама, так от ми для лікарів, як звіт. Не цінують людське здоров'я та життя».


 


Що робити, якщо вкусила змія


На сайті Міністерства охорони здоров'я повідомляють, що укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.


Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.


У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:

  • зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
  • звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
  • на місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.
  • дайте постраждалому воду - при усусі змії важливо багато пити;
  • якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
  • при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення, якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Чого не варто робити при укусі змії:

  • не намагайтесь обробляти рану додатково;
  • не припікайте рану;
  • не накладайте джгут;
  • не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.
  • не вживайте алкоголь.
7
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: кременчужанка Аліна
Теги: укусила змея медицина
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 18

311
wtf100500:
Сьогодні, 09:44

Жаль, что приходится сталкиваться с таким. Но из прочитанного, что нового то в работе медиков? В большей части обращений людей все получают хамское отношение и некомпетентных врачей несмотря на возраст. Все прекрасно знают, что ниодна медсестра пока ей не дать бабла, даже заходить не будет. После врученых 50 грн даже поулыбаются. Просто уровень всего этого - оставляет желать лучшего. 


41 2
188
Saidis:
Сьогодні, 10:16

что-то действительно никакого укуса даже в бинокль не видно, не то шо змеи, а даже комараsmile а что в этом случае медики могли сделать - сыворотки ни от змеиного яда, ни от повышенной мнительности у экзальтированных ипохондриков у них нет)) ну посмотрели люди, что "укушенная"  в те моменты когда не изображает умирающего лебедя, лихо и бодро бегает, качает права, значит можно и нужно тактично ее отправить полежать) домой) с чего собственно и надо было начинать изначально - накапать валерьянки и порекомендовать постельный режим. 

 


24 28
23
Dok:
Сьогодні, 10:37

"не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу."   Виходть що треба якнайбільше висмоктувати, що у наших лікарнях її ще заллють))) + стрес+некомпетентність+похабне та не вввічливе відношення. Люди - Бережеть Себе!! Наші державні мед. установи - в глибокому ауті.


10 2
195
Sanay:
Сьогодні, 10:42

По-ходу то был обычный тихолетный кровосись, а змея его хотела поймать, либо просто мимо проходила, в итоге кровосись почуяв опасность ***, подставил змею и навел шмона в поликлиниках)))

 

Искренне надеюсь, что все так и было)


14 6
71
ЯмЩик:
Сьогодні, 10:44

начинающий сочинитель сказок Г.Х. Шундерсон))) Читать бред тошно.


8 4
1 653
mangust-1:
Сьогодні, 11:01

На фото звичайний полоз (вуж).Якщо його перекинути,то черевце повинне бути жовто-червоним.Кожен день в цю пору вони зустрічаються на березі Псла.Ніякої небезпеки собою не являють.Єдине,що можуть налякати.Собака їх тягає в зубах-ніякої агресії.Але існує версія,що ці полози мутують і можуть бути отруйними,хоча ні разу такого не було.Цікаво,що фото зроблене на телефон з близької відстані,тобто ,фотограф не боявся близості з полозом.


5 2
314
cheh_a:
Сьогодні, 11:39

Уровень врачей


3 3
78
Werty:
Сьогодні, 11:44

3 больница - мир боли и унижений...


10 1
271
vortex:
Сьогодні, 12:04

Цитата: Saidis
а что в этом случае медики могли сделать - сыворотки ни от змеиного яда, ни от повышенной мнительности у экзальтированных ипохондриков у них нет))

 

Надо было вколоть сыворотку из витаминок и сказать что теперь она спасенаsmile. Только чтобы сыворотка подействовала - нельзя разговаривать неделю


8 3
336
gansit:
Сьогодні, 12:13

А что по этому поводу скажет Середа?


4 0
581
vetalman:
Сьогодні, 12:26

В Индии ежегодно умирает 1000 человек от укусов змей ... Вам от этого лучше не станет но сегодня змея,  завтра паук ,а крайнего не найти .ответственности ноль ..ну да не буду вспоминать путаницу с кислородными балонами в 3 больнице ... а то ж есть такие что скажут -скажи спасибо что живой осталась


7 4
4
av666:
Сьогодні, 12:45

На втором фото (если это реально фото той "змеи") - обычная шахматная змея. По сути уж, неядовитый. Максимум может пойти заражение от укуса и то не факт. Скорее всего змея просто тыкнула мордой "пострадавшую" просто от испуга (женщина могла резко двинуться например). Укуса по фото вообще не видно - обычный синяк.

А насчет оказания медпомощи - если я не путаю ближайший город с сывороткой это Полтава. Делаем выводы...


4 1
353
SaneK:
Сьогодні, 12:56

Сколько паники из-за ужа) Понакручивают себя, потом голова начинает кружиться и давление подниматься


4 3
4 822
КАПУША:
Сьогодні, 13:04

Треба було казати, що змія з COVID-ом, тоді б, аби заради надбавки, бігом би все робили


5 3
333
lag8600:
Сьогодні, 13:32

"Нібито якби зловили змію, приїхали сюди з укусом, то взяли б кров у змії та в мене" - это юмор такой? 

 


5 0
920
Angel737:
Сьогодні, 13:35

3 больница - мир боли и унижений...

 

Мдааа! Ужас Кременчугской медицины!

Живя у нас в городе, нужно что-бы в списке контактов Вашего телефона, в друзьях был: Нач. Горздравотдела, или Глав врач или зам. глав. врача, что-бы был телефонный звонок в приёмное отделение или травм-пункт, что-бы по линии ургентной помощи, Вам оказали помощь!

+ Шоб на кармане, было минимум пару сотен гривен, дать взятку врачу.

Увы, как-то так.


3 1
276
Slav:
Сьогодні, 14:13

Мда...дать взятку врачу...некомпетентному...дать взятку менту...опять же некомпетентному...дать взятку ... - да блин , за что же им взятки давать???!!! Ведь они же НЕКОМПИТЕНТНЫЕ и ни хрена не сделают, а если и сделают, то через задний проход!!!


0 0
213
JJAbrams:
Сьогодні, 14:13

Ситуация конечно не из приятных.

 

Выскажу свое мнение.

Укусы змеи для нашего региона не типичны, и то что врач начал "гуглить" это норма, в интернете собрана база информации со всей планеты по любому виду заболеваний. Откуда женщина знала что он вообще гуглит? Может он на профильный сайт врачей заходил и смотрел симптомы и правильное оказание первой помощи.

 

 

А теперь немного сарказма:

Ми всі під Богом ходимо.


Знаете, я вот такой штуки не разделяю, вылечелись и благодарности богу произносим.

Если на то пошло, зачем в больницу поехали? Пошли бы в церковь, там поп вылечит.

 

 


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