Майже дві тисячі випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

19 серпня станом на 9.00 в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 967 нових випадків, - інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3323 випадки;
- Волинська область — 4878 випадків;
- Дніпропетровська область — 1816 випадків;
- Донецька область — 1122 випадки;
- Житомирська область — 2536 випадків;
- Закарпатська область — 6552 випадки;
- Запорізька область — 1179 випадків;
- Івано-Франківська область — 7122 випадки;
- Кіровоградська область — 748 випадків;
- м. Київ — 10 945 випадків;
- Київська область — 4685 випадків;
- Львівська область — 12 448 випадків;
- Луганська область — 194 випадки;
- Миколаївська область — 857 випадків;
- Одеська область — 5281 випадок;
- Полтавська область — 582 випадки (+17);
- Рівненська область — 7953 випадки;
- Сумська область — 1023 випадки;
- Тернопільська область — 4001 випадок;
- Харківська область — 6607 випадків;
- Херсонська область — 312 випадків;
- Хмельницька область — 1678 випадків;
- Чернівецька область — 8108 випадків;
- Черкаська область — 1175 випадків;
- Чернігівська область — 1278 випадків.