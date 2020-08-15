Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Майже дві тисячі випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

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+17 на Полтавщині

19 серпня станом на 9.00 в Україні 96 403 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2 144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 967 нових випадків, - інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3323 випадки;
  • Волинська область — 4878 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1816 випадків;
  • Донецька область — 1122 випадки;
  • Житомирська область — 2536 випадків;
  • Закарпатська область — 6552 випадки;
  • Запорізька область — 1179 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7122 випадки;
  • Кіровоградська область — 748 випадків;
  • м. Київ — 10 945 випадків;
  • Київська область — 4685 випадків;
  • Львівська область — 12 448 випадків;
  • Луганська область — 194 випадки;
  • Миколаївська область — 857 випадків;
  • Одеська область — 5281 випадок;
  • Полтавська область — 582 випадки (+17);
  • Рівненська область — 7953 випадки;
  • Сумська область — 1023 випадки;
  • Тернопільська область — 4001 випадок;
  • Харківська область — 6607 випадків;
  • Херсонська область — 312 випадків;
  • Хмельницька область — 1678 випадків;
  • Чернівецька область — 8108 випадків;
  • Черкаська область — 1175 випадків;
  • Чернігівська область — 1278 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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