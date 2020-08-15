У Миргородському районі розпочали ремонт дороги Лубни-Миргород-Опішня

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 435 Коментарів: 1

Напередодні вже оновили майже 30 км цієї автодороги

На Шишаччині стартували роботи з поточного середнього ремонту на автошляху Р-42 Лубни-Миргород-Опішня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Полтавській області.





«У Шишацькому районі поблизу с.Покровське розпочато влаштування вирівнюючого шару покриття. Вже укладено 1,5 км асфальтобетонної суміші. Підрядна організація рухається в сторону Зіньківського району», – йдеться у повідомленні.





Напередодні вже оновили майже 30 км цієї автодороги. На об’єкті працює компанія «РДС».