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Кременчук, Полтавщина

У Миргородському районі розпочали ремонт дороги Лубни-Миргород-Опішня

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 435 Коментарів: 1

 

Напередодні вже оновили майже 30 км цієї автодороги

На Шишаччині стартували роботи з поточного середнього ремонту на автошляху Р-42 Лубни-Миргород-Опішня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Полтавській області.


«У Шишацькому районі поблизу с.Покровське розпочато влаштування вирівнюючого шару покриття. Вже укладено 1,5 км асфальтобетонної суміші. Підрядна організація рухається в сторону Зіньківського району», – йдеться у повідомленні.


Напередодні вже оновили майже 30 км цієї автодороги. На об’єкті працює компанія «РДС».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: САД у Полтавській області
Теги: Миргород Полтавщина ремонт дорог
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Чувааак:
Сьогодні, 09:15

Доживу до ремонту дороги Кременчук - Камянське?


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