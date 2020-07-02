Родина трійні з Кременчука терміново потребує допомоги в лікуванні сина Ярослава

У родині Телятник 4 роки назад відбулося потрійне поповнення - двоє хлопчиків та дівчинка. Цю подію Кременчук чекав з нетерпінням, адже таке відбувається вкрай рідко і остання трійня була у нас в 2010 році. Пологи відбулися у Полтаві в перинатальному центрі, оскільки у Кременчуці не вистачало досвіду приймати аж трьох малюків одночасно.
Як виявилося, у старшого Данііла є проблеми із здоров'ям. У хлопчика вроджена патологія, встановлений діагноз: вроджений вивих правого стегна, дисплазія кульшового суглоба, вроджена згинальна контрактура правого ліктьового суглоба. Дитина зараз росте, й зміцнюється організм, тому треба терміново проводити операції, щоб виправити вивих.
Дитина вже перенесла дві операції у Харкові, необхідна ще одна складна операція з ендопротезування кульшового суглоба із використанням імпланту. Для придбання даного імпланту та її проведення потрібна значна сума коштів.
За лютий-березень родина Телятник зібрала ще 10 тисяч гривень на операцію, яку, на жаль, довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
Для тих, хто бажає допомогти родині, реквізити банківської картки:
Банк «Креді Агріколь», номер рахунку: 5167 7304 1117 6159 (батько Телятник Ярослав Олегович)