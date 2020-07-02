Родина трійні з Кременчука терміново потребує допомоги в лікуванні сина Ярослава

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 851

Хлопчик переніс дві операції та потребує ще дві для повноцінного життя

У родині Телятник 4 роки назад відбулося потрійне поповнення - двоє хлопчиків та дівчинка. Цю подію Кременчук чекав з нетерпінням, адже таке відбувається вкрай рідко і остання трійня була у нас в 2010 році. Пологи відбулися у Полтаві в перинатальному центрі, оскільки у Кременчуці не вистачало досвіду приймати аж трьох малюків одночасно.









Як виявилося, у старшого Данііла є проблеми із здоров'ям. У хлопчика вроджена патологія, встановлений діагноз: вроджений вивих правого стегна, дисплазія кульшового суглоба, вроджена згинальна контрактура правого ліктьового суглоба. Дитина зараз росте, й зміцнюється організм, тому треба терміново проводити операції, щоб виправити вивих.





Дитина вже перенесла дві операції у Харкові, необхідна ще одна складна операція з ендопротезування кульшового суглоба із використанням імпланту. Для придбання даного імпланту та її проведення потрібна значна сума коштів.





За лютий-березень родина Телятник зібрала ще 10 тисяч гривень на операцію, яку, на жаль, довелося відкласти через пандемію коронавірусу.





- Під час карантину фінансова ситуація була дуже складною, оскільки серед усіх родичів працював я один. Тому зібрати кошти на операцію просто було неможливо. Нещодавно ми були у лікаря в Харкові, який повідомив, що краще не затягувати з операцією, - розповів батько трійнят Ярослав Телятник.







