Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Надзвичайні новини, Полтавщина

Викрили молодика, який протягом року продавав наркотики жителям Котельви

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 317

 

Також вдома у зловмисника знайшли розукомплектований автомобіль, який днями викрали у Диканьці

15 жовтня правоохоронці затримали 29–річного чоловіка, який упродовж цього року на території селища Котельва продавав наркозалежним амфетамін та інші наркотики. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, під час обшуку автомобіля фігуранта та його домівки вилучили зіп-пакети з амфетаміном та канабісом. Також знайшли розукомплектований автомобіль Renault Kangoo, який напередодні викрали на території селища Диканька.


Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


Розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Тривають слідчі дії.


1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: наркотики угон автомобиль
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх