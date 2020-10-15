Викрили молодика, який протягом року продавав наркотики жителям Котельви

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Також вдома у зловмисника знайшли розукомплектований автомобіль, який днями викрали у Диканьці

15 жовтня правоохоронці затримали 29–річного чоловіка, який упродовж цього року на території селища Котельва продавав наркозалежним амфетамін та інші наркотики. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, під час обшуку автомобіля фігуранта та його домівки вилучили зіп-пакети з амфетаміном та канабісом. Також знайшли розукомплектований автомобіль Renault Kangoo, який напередодні викрали на території селища Диканька.





Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.





Розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Тривають слідчі дії.



