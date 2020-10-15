Кременчуцький перинатальний центр отримав національну відзнаку «Лідер галузі 2020»

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Дослідження проводилося серед 1 206 902 українських підприємств за основними показниками фінансово-господарської діяльності в різних галузях

Кременчуцький перинатальний центр відзначили нагородою «Лідер галузі 2020» в національному рейтингу серед державних та комунальних підприємств України. Про це сповістила пресслужба мерії Кременчука.





Щороку Національний бізнес-рейтинг проводить загальнодержавний аналіз успішності підприємств у своїй сфері діяльності. У 2020 році дослідження проводилося серед 1 206 902 українських підприємств за основними показниками фінансово-господарської діяльності в різних галузях. Статус лідера відображає ефективність роботи підприємства, управління ресурсами, надійності організації та вагомий аргумент в побудові діалогу з партнерами, суспільством, державою.





Нагадаємо, п’ять років тому розпочала діяти соціальна програма «Пологовий сертифікат». Вона передбачає забезпечення медичного обслуговування зареєстрованих у місті вагітних жінок, включаючи їх пологи, за рахунок коштів міського бюджету.





За весь період дії програми «Пологовий сертифікат» нею скористалися близько 5 тис вагітних жінок. Наразі вартість одного сертифікату становить близько 5,5 тис грн.