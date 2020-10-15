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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Валентину Котову

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 505

 

Вона наприкінці травня цього року пішла з дому та до цього часу не повернулася

Гребінківський відділ поліції розшукує безвісти зниклу Котова Валентина Михайлівна, 1945 року народження, мешканку села Слободо-Петрівка колишнього Гребінківського району. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, вона наприкінці травня цього року пішла з дому та до цього часу не повернулася. Місце перебування її невідоме.


Прикмети жінки: зріст 160-165 см, худорлявої статури, волосся сиве. Особлива прикмета – шкутильгає на ліву ногу, сутулість.


Була одягнена у спортивні штани білого кольору, олімпійку темно-синього кольору з капюшоном.


Якщо ви знаєте інформацію про місце перебування зниклої, повідомте до Гребінківського відділу поліції в Полтавській області за телефонами: (05359) 9-20-65,  095-207-69-55, 096-267-08-12 або 102.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: розыск Полтавщина
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