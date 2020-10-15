Сколько стоит Чехия для студента

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 577

А потянете ли вы образование за границей: сколько денег готовить родителям, которые хотят отправить свое дитя учиться в чешский вуз

Образование в Чехии бесплатное. Если иностранец прошел языковые курсы, выучил чешский язык, подготовился к вступительным экзаменам, благополучно их сдал, то он «в дамках». И учится бесплатно. Но ведь еще нужны средства на жизнь. Сколько денег понадобится украинскому студенту, чтобы продержаться в Чехии? Кременчужанин Алексей, который уже получил диплом бакалавра, рассказал, к чему финансово готовиться родителям.





Обучение на подготовительных языковых курсах длится от полугода до года. Пожалуй, это самая большая статья расходов. Стоимость – 3-5 тысяч евро.



– В эту стоимость входит проживание?



– Да, но только первый семестр. За второй нужно было доплачивать порядка 2,5-3 тыс грн. Так что этот момент нужно прояснять изначально.



– Что нужно знать о затратах на обучение в Чехии?



– Это однозначно дешевле, чем в Германии, Испании, Италии и других странах Западной Европы. Но все равно достаточно дорого.





В Чехии для студента самое дорогое - аренда жилья. Небольшая квартирка - 12-15 тыс грн





– Где вы жили во время обучения в университете?





– В студенческом кампусе. Это четырехэтажное здание, где селили по национальностям. На первом этаже поселили арабов. Их было очень много: около 50. В основном, они приезжают учиться медицине, потому что в Чехии получить медобразование дешевле. На втором и третьем этаже – русские, украинцы, белорусы, четвёртый – выходцы из Кавказа.



– Какова была стоимость?





– В зависимости от удобств. Одноместное размещение – от 4 тыс грн в месяц. Комната на 4-6 человек – от 2 тыс грн, на двоих – 3,5 тыс грн.



– Какими были условия проживания?



– Чистые комнаты со своей душевой и санузлом. Также кухня с микроволновкой, духовкой и прочей техникой. В стоимость входила еженедельная стирка белья. Раз в неделю уборщица протирала пол. Все остальное время мы сами отвечали за чистоту. Если комната становилась непригодна для проживания, то получаешь выговор и штраф: от 250 грн до 5 тыс. У нас только одни ребята умудрились так погулять, что выбили две двери и разбили стену. Платили 5 тыс грн штрафа. Но если ты повредил имущество случайно, то штраф не назначат. Мой друг настольной лампой как-то прожег деревянный стол. Его не оштрафовали, потому что это была непродуманная конструкция.





– А что касается аренды квартиры?





– Если говорить о Праге, то это дорого. В среднем, стоимость студии – 12-15 тыс грн. Также нужно оставить залог в размере одного месяца проживания. К тому же, сложно самому найти квартиру. Все пользуются услугами риэлторов. Они берут за свои услуги минимум 50% от стоимости аренды, а то и комиссию в размере одного месяца проживания. Выходит, что сразу же нужно выложить более 30 тысяч гривен. В принципе, если снимать жилье вдвоем и делить затраты пополам, то это реально. Тогда еще вполне хватит денег на продукты, поездки, покупки. Но если ты снимаешь студию один, то на другие статьи расходов денег будет в обрез.





– Сколько нужно на жизнь?



– Продукты стоят где-то на 20% дороже, чем в Украине. Если подходить к этому вопросу экономно, по-студенчески, то можно выйти на 4-5 тысяч грн в месяц. Но в рационе будет недостаточно мяса: оно тут дорогое. Интересно, что самая дешевая – свинина, а самая дорогая – курятина, около 150 грн за кило.



Для студентов, которые курят, одна из самых высоких статей расхода – сигареты и алкоголь. Пачка сигарет – 120 грн. Электроника стоит как и в Украине.



Мобильная связь – одна их самых дорогих в Европе. Как студенты мы платим 500 грн в месяц. В пакет мобильной связи входит 10 Гб интернета, безлим на смс и звонки. Плюс около 600-700 грн уходит на проводной интернет. На курсах у нас был бесплатный интернет: он входил в стоимость проживания. Поэтому мне даже не понадобилась чешская сим-карта.



– Во сколько обходится транспорт?





– Это зависит от того языкового центра, который студент выбирает для обучения. Нас поселили в маленьком городке Подебрады, где живет всего 10 тысяч человек. Мы учились в старинном замке, расположенном в центре города. От места проживания было всего 5-10 минут ходьбы. А весь город можно обойти за полчаса, поэтому в транспорте на языковых курсах мы вообще не нуждались. Это было удобно: ты не переживаешь, что заблудишься. Все предельно просто, поэтому волновала только учёба. В Праге в любую точку города можно добраться общественным транспортом. Студенты могут купить проездной с 75%-ой скидкой. Его стоимость около 130 грн. Можно пользоваться любым общественным транспортом в черте города. Приобрести проездной по скидке может любой учащийся в возрасте до 27 лет.



– Сколько стоит медицинская страховка?



– Страховой пакет обязателен для получения визы. Сейчас страховка значительно подорожала: когда я приезжал сюда, она стоила 4 тыс грн в год. Сейчас – 12 тыс грн. Если страховки нет, то откажут в визе.





Вот так выглядело жилье, куда поселили студентов на языковых курсах





Официантом можно заработать 30 тыс грн



– Многие ли студенты работают во время учёбы? Есть ли такая возможность?



– Да, конечно. Но я бы советовал начинать работать уже на втором курсе обучения. В первый год совмещать работу и учебу сложно. Я работал с самого начала. И это было очень тяжело. Шёл на пары в 10 утра, приходил домой, учился. В 12 ночи отправлялся на работу и возвращался в 6 утра. Много времени приходится тратить на усвоение материала на чешском языке. Это новый для тебя язык. К тому же в вузе начинаются новые и сложные предметы: эконометрия, финансовый учёт. Второй нюанс – расписание, которое на первом семестре составляют автоматически. Именно в этот семестр нет возможности подстроить учебу под рабочий график. Потому что в целом чешские студенты сами составляют себе расписание из обязательных и необязательных дисциплин. Но на первом семестре пары назначают автоматом, чтобы студентам было проще, и они не запутались с расписанием. Поэтому мне в самом начале обучения нужно было приходить в университет 5 дней в неделю. У нас было много предметов с большим количеством часов. Сейчас я составил себе расписание так, что прихожу в вуз только в понедельник и вторник. Все остальное время я могу работать.





– Куда устраиваются и сколько получают?





– На втором курсе университета уже работало много людей с моего курса: в барах, в супермаркетах, обменниках. Размер оплаты зависит от того, куда и кем ты устроился. Оплата может быть почасовая и посменная. Изначально я работал на украинское агентство, которое устраивало на работу полунелегалов, приехавших по польской визе. Затем устроился в магазин: мы выносили товар со склада и расставляли в торговом зале. Платили около 150 грн в час. Потом на полтора года ушел в барменство. Мне платили посменно. Зарабатывал я неплохо и не особенно нуждался в деньгах: за смену набегало 1800-2000 грн плюс чаевые. Я работал 3-4 дня в неделю и у меня хватало времени, чтобы учиться.



Я бы посоветовал родителям просчитывать затраты на обучение в Чехии на два года вперед: год прохождения языковых курсов и первый год обучения в университете. Дальше, если у студента недостаточно денег, но есть желание закрепиться в Чехии, он сможет найти работу. И в значительной мере себя обеспечить.



– Какой средний уровень зарплат в Чехии?



– Средняя зарплата в Чехии составляет 26 тыс грн. Но в Праге она выше, чем в целом по стране. Я бы сказал, что даже на позиции официанта можно зарабатывать около 30 тыс грн.









Что нужно знать об учёбе в Чехии



– Многие выходцы из Украины или России пытаются заработать на приезжих ребятах. Делают сайт, клепают какую-то обучающую программу и начинают читать лекции. При этом не предоставляют ни качественного обучения, ни нормального проживания. В лучшем случае могут заключить контракт с самым убогим общежитием. Поэтому, выбирая языковые курсы, стоит обращать внимание на отзывы и рейтинги.



Узнайте, будут ли встречать вашего ребенка по приезду в Чехию. Есть языковые курсы, которые предоставляют трансфер в город.



– Легко растеряться и не разобраться с общественным транспортом по приезду. Я несколько раз забирал таких детей с аэропорта по просьбе их родителей.





Языковые курсы должны содействовать в получении виз. Изначально у студентов 6-месячная виза на обучение. Дальше, уже в Чехии, нужно оформить европасс. Для этого понадобятся дополнительные документы. На некоторых курсах помогают с решением этих вопросов. Но если решать все самостоятельно, то это тяжело. Можно собрать неполный пакет документов и тогда тебя ждет провал.



– Нас водили за получением европасса как маленьких цыплят: организованно везли в полицию автобусом, занимались координацией.





– Для поступления необходима справка из банка. На банковском счете студента должно быть не менее 90 тысяч гривен. Эта сумма варьируется, так как определяется, исходя из минимального прожиточного уровня. В принципе, справки можно сделать и без наличия денег на счету. Но это отслеживается полицией. Также по приезду стоит открыть счет в чешском банке.





Для студентов в Праге скидки: стоимость проездного на месяц - около 130 грн





Устроился на работу – виза в кармане



– Что дает диплом чешского вуза для трудоустройства и дальнейшей карьеры?



– В Чехии много международных компаний, куда можно устроиться на работу и продвигаться по карьерной лестнице. Почти все устраиваются на работу после бакалаврата и параллельно учатся в магистратуре. Получив диплом магистра, ты можешь рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и повышение зарплаты. Система мотивирует учиться дальше, потому что с дипломом бакалавра не сможешь занимать более высокие должности.









– Что касается визовых вопросов: как по окончанию вуза остаться в Чехии?





– Когда ты заключаешь рабочий контракт на полную занятость, то можно оставаться на территории Чехии сколько угодно. Он является основанием для получения визы. Рабочий контракт подписывается без указания срока его действия. Договор нужно продлевать раз в три года, но это чистая формальность. Мои знакомые, которые учились на бакалаврате, получили предложение заключить контракт на полный рабочий день. Они доучились на бакалавра 3 месяца, подписали контракт и перешли на заочное обучение. К слову, заочное обучение здесь не считается основанием для получения визы. Поэтому нужен рабочий контракт. Если вы не нашли работу, то можете подать на визу для поиска работы. Ее выдают на 9 месяцев. Получить ее может каждый, у кого ранее была карточка на ПМЖ. А мы ее получаем как студенты, когда приезжаем учиться на языковые курсы. Благодаря этой визе можно легально находиться на территории Чехии 9 месяцев. Этого времени вполне достаточно, чтобы подыскать себе работу и заключить контракт.