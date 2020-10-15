У Кременчуці копи хотіли залучити водія Renault як свідка, а він виявився п'яним

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Спочатку правоохоронці зупинили мопедиста, алкоголь в організмі якого майже у 6 разів перевищував допустиму норму

17 жовтня копи зупинили водія, щоб залучити його як свідка, а він виявився п'яним. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





Близько 1.00 на вулиці Івана Приходька поліцейські зупинили мопед Viper через відсутність на ньому державного номерного знаку. Поспілкувавшись з 41-річним чоловіком, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,28 ‰, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.





Під час проведення огляду на стан сп'яніння охоронці порядку зупинили Renault Trafic для залучення водія як свідка. Але й другий керманич виявився напідпитку. Вміст алкоголю в організмі «свідка» перевищував допустиму норму.





Обидва водії отримали протоколи за нетверезе водіння.