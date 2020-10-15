Активісти заявили, що Кременчуцька прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 67

Сюжет про це вийшов на телеканалі Інтер

На телеканалі Інтер вийшов сюжет, у якому громадські діячі Кременчука заявляють, что Кременчуцька місцева прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою теперішньої влади.





У відеоматеріалі йдеться про те, що активісти заявили до правоохоронних органів про схему підкупу виборців, у якій задіяні щонайменше 14 тисяч людей, на основі чого відкрили кримінальне провадження. Але для того, аби справа потрапила до суду, потрібне погодження прокуратури, а вона його не надає.





Активісти разом з журналістами намагаються з'ясувати у головного прокурора Кременчука, чому справу не передають до суду, проте той відмовився розмовляти, посилаючись на карантинний режим.



