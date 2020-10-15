Активісти заявили, що Кременчуцька прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою

На телеканалі Інтер вийшов сюжет, у якому громадські діячі Кременчука заявляють, что Кременчуцька місцева прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою теперішньої влади.
У відеоматеріалі йдеться про те, що активісти заявили до правоохоронних органів про схему підкупу виборців, у якій задіяні щонайменше 14 тисяч людей, на основі чого відкрили кримінальне провадження. Але для того, аби справа потрапила до суду, потрібне погодження прокуратури, а вона його не надає.
Активісти разом з журналістами намагаються з'ясувати у головного прокурора Кременчука, чому справу не передають до суду, проте той відмовився розмовляти, посилаючись на карантинний режим.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.