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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Активісти заявили, що Кременчуцька прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 67

 

Сюжет про це вийшов на телеканалі Інтер

На телеканалі Інтер вийшов сюжет, у якому громадські діячі Кременчука заявляють, что Кременчуцька місцева прокуратура бездіє у боротьбі з «фіолетовою» сіткою теперішньої влади.


У відеоматеріалі йдеться про те, що активісти заявили до правоохоронних органів про схему підкупу виборців, у якій задіяні щонайменше 14 тисяч людей, на основі чого відкрили кримінальне провадження. Але для того, аби справа потрапила до суду, потрібне погодження прокуратури, а вона його не надає.


Активісти разом з журналістами намагаються з'ясувати у головного прокурора Кременчука, чому справу не передають до суду, проте той відмовився розмовляти, посилаючись на карантинний режим.


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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Інтер
Теги: прокуратура сетка агитаторов местные выборы активисты сюжет фиолетовая сетка
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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