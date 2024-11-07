Як зберегти капусту свіжою до весни

Виростити добрий урожай — лише половина справи. Важливо вміти зберегти його
Ось корисна порада, яка допоможе зберегти капусту свіжою та хрумкою до весни.
- Перше. Зріжте качан капусти в суху погоду і видаліть верхнє листя.
- Друге. Дайте добре просохнути, щоб качани не були вологими.
- Третє. Оберніть кожен качан паперовою серветкою або м'яким папером, потім замотайте в плівку.
- Четверте. Зберігайте капусту в такому вигляді у льоху або на балконі.
Папір вбиратиме зайвий конденсат, а плівка не дасть овочу висохнути, тому навіть через пів року такого зберігання капуста залишиться свіжою.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.