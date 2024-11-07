Як зберегти капусту свіжою до весни

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 199

Виростити добрий урожай — лише половина справи. Важливо вміти зберегти його

Ось корисна порада, яка допоможе зберегти капусту свіжою та хрумкою до весни. Перше. Зріжте качан капусти в суху погоду і видаліть верхнє листя.

Зріжте качан капусти в суху погоду і видаліть верхнє листя. Друге. Дайте добре просохнути, щоб качани не були вологими.

Дайте добре просохнути, щоб качани не були вологими. Третє. Оберніть кожен качан паперовою серветкою або м'яким папером, потім замотайте в плівку.

Оберніть кожен качан паперовою серветкою або м'яким папером, потім замотайте в плівку. Четверте. Зберігайте капусту в такому вигляді у льоху або на балконі. Папір вбиратиме зайвий конденсат, а плівка не дасть овочу висохнути, тому навіть через пів року такого зберігання капуста залишиться свіжою.

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