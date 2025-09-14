5 головних осінніх овочів, які прискорюють метаболізм та сприяють схудненню

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Для дому і сім'ї

5 головних осінніх овочів, які прискорюють метаболізм та сприяють схудненню

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 155

 

Дієтологи радять додавати ці овочі до свого раціону тим, хто хоче схуднути

Осінні овочі насичують організм вітамінами й додають енергії. Деякі з них здатні прискорювати спалювання калорій і підтримувати оптимальну вагу. Ми відібрали 5 головних сезонних фаворитів, які дієтологи радять додавати до свого  раціону тим, хто хоче схуднути.

 

Брюссельська капуста

Мініатюрні зелені качанчики – справжній концентрат клітковини, вітамінів В1, В2, В6, В9, PP, К, фолієвої кислоти, антиоксидантів та мікроелементів. А вітаміна С в брюселькій капусті у 1,5 рази більше, ніж у лимонах та апельсинах.

Вони підтримують травлення, зміцнюють імунітет та допомагають контролювати вагу. Найсмачніше їх запікати у духовці з часником і краплиною оливкової олії.

  

Цвітна капуста

Капуста цвітна — одна з найсмачніших, корисних та цінних за вмістом харчових речовин рослина. Вона в 1,5—2,0 раза багатша білком та у 2-3 рази — аскорбіновою кислотою в порівнянні з капустою білокачанною.

У цвітної капусти ніжна консистенція та добре засвоєння організмом людини. Вона низькокалорійна, але поживна - чудово насичує завдяки високому вмісту клітковини й водночас не обтяжує організм. Її можна запікати, додавати в супи чи готувати пюре як легшу альтернативу картоплі.

 

Буряк

Цей яскравий коренеплід позитивно впливає на серцево-судинну систему завдяки сполукам, які допомагають розширювати судини та знижувати тиск. Буряк також сприяє кращому травленню, позитивно діє на роботу нирок і печінки, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту. Завдяки вмісту вітаміну U буряк допомагає при виразкових хворобах шлунка і дванадцятипалої кишки. Цей овоч покращує пам’ять при атеросклерозі, використовується для лікування неврозів, безсоння, анемії та гіпертонії, виводить з організму токсини і важкі метали. На відміну від інших овочів, буряк і у вареному вигляді значною мірою зберігає свої корисні властивості завдяки стійкості флавоноїдів, які, до речі, мають протиракову дію. Одна з найцінніших якостей цього овоча полягає у тому, що він містить багато лугів і мало кислот.

 

Морква

Хрумка морква – джерело бета-каротину, вітамінів та харчових волокон. Вона допомагає довше відчувати ситість та підтримує здоров’я шлунку. Одним з найважливіших переваг моркви є її облужуючу дію на організм.

Морква - хороше джерело розчинної клітковини, тому вона допомагає в травленні і легко засвоюється завдяки вмісту магнезії. Вона бореться із запальними процесами і може допомогти у вирішенні великої кількості проблем – знижує тиск, допомагає при цукровому діабеті, допомагає позбутися від прищів і очистити запалену шкіру, а також допомагає виглядати молодо. Морква визнана справжнім «антивірусним» та «протипаразитним» овочем.

 

Гарбуз

Гарбуз є цінним дієтичним продуктом і вважається чудовим доповненням до дієти для схуднення. Він багатий клітковиною та бета-каротином, має мінімум калорій і чудово впливає на метаболізм. Гарбуз містить велику кількість вітамінів і мінералів, у тому числі бета-каротин, вітамін С, вітамін Е, калій, магній, фосфор.

Він покращує роботу шлунково-кишкового тракту, стан шкіри і волосся, знижує рівень холестерину в крові та покращує роботу серця і судин.

Плоди гарбуза використовують у свіжому, вареному, тушкованому та запеченому вигляді. З гарбуза також готують соки, пюре, каші та інші страви. Насіння гарбуза містить цинк, який є важливим для чоловічої статевої системи.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: овочі схуднення буряк морква капуста гарбуз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх