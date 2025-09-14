5 головних осінніх овочів, які прискорюють метаболізм та сприяють схудненню

Дієтологи радять додавати ці овочі до свого раціону тим, хто хоче схуднути

Осінні овочі насичують організм вітамінами й додають енергії. Деякі з них здатні прискорювати спалювання калорій і підтримувати оптимальну вагу. Ми відібрали 5 головних сезонних фаворитів, які дієтологи радять додавати до свого раціону тим, хто хоче схуднути.

Брюссельська капуста

Мініатюрні зелені качанчики – справжній концентрат клітковини, вітамінів В1, В2, В6, В9, PP, К, фолієвої кислоти, антиоксидантів та мікроелементів. А вітаміна С в брюселькій капусті у 1,5 рази більше, ніж у лимонах та апельсинах.

Вони підтримують травлення, зміцнюють імунітет та допомагають контролювати вагу. Найсмачніше їх запікати у духовці з часником і краплиною оливкової олії.

Цвітна капуста

Капуста цвітна — одна з найсмачніших, корисних та цінних за вмістом харчових речовин рослина. Вона в 1,5—2,0 раза багатша білком та у 2-3 рази — аскорбіновою кислотою в порівнянні з капустою білокачанною.

У цвітної капусти ніжна консистенція та добре засвоєння організмом людини. Вона низькокалорійна, але поживна - чудово насичує завдяки високому вмісту клітковини й водночас не обтяжує організм. Її можна запікати, додавати в супи чи готувати пюре як легшу альтернативу картоплі.

Буряк

Цей яскравий коренеплід позитивно впливає на серцево-судинну систему завдяки сполукам, які допомагають розширювати судини та знижувати тиск. Буряк також сприяє кращому травленню, позитивно діє на роботу нирок і печінки, нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту. Завдяки вмісту вітаміну U буряк допомагає при виразкових хворобах шлунка і дванадцятипалої кишки. Цей овоч покращує пам’ять при атеросклерозі, використовується для лікування неврозів, безсоння, анемії та гіпертонії, виводить з організму токсини і важкі метали. На відміну від інших овочів, буряк і у вареному вигляді значною мірою зберігає свої корисні властивості завдяки стійкості флавоноїдів, які, до речі, мають протиракову дію. Одна з найцінніших якостей цього овоча полягає у тому, що він містить багато лугів і мало кислот.

Морква

Хрумка морква – джерело бета-каротину, вітамінів та харчових волокон. Вона допомагає довше відчувати ситість та підтримує здоров’я шлунку. Одним з найважливіших переваг моркви є її облужуючу дію на організм.

Морква - хороше джерело розчинної клітковини, тому вона допомагає в травленні і легко засвоюється завдяки вмісту магнезії. Вона бореться із запальними процесами і може допомогти у вирішенні великої кількості проблем – знижує тиск, допомагає при цукровому діабеті, допомагає позбутися від прищів і очистити запалену шкіру, а також допомагає виглядати молодо. Морква визнана справжнім «антивірусним» та «протипаразитним» овочем.

Гарбуз

Гарбуз є цінним дієтичним продуктом і вважається чудовим доповненням до дієти для схуднення. Він багатий клітковиною та бета-каротином, має мінімум калорій і чудово впливає на метаболізм. Гарбуз містить велику кількість вітамінів і мінералів, у тому числі бета-каротин, вітамін С, вітамін Е, калій, магній, фосфор.

Він покращує роботу шлунково-кишкового тракту, стан шкіри і волосся, знижує рівень холестерину в крові та покращує роботу серця і судин.

Плоди гарбуза використовують у свіжому, вареному, тушкованому та запеченому вигляді. З гарбуза також готують соки, пюре, каші та інші страви. Насіння гарбуза містить цинк, який є важливим для чоловічої статевої системи.