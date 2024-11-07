Жителя Кременчука судитимуть за підпал автомобіля українського захисника (доповнено)

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Чоловік спокусився легким заробітком, але грошей так і не отримав

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременчука, якого звинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. Інцидент кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Про це 7 листопада повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2024 року чоловік отримав через месенджер Telegram пропозицію підпалити автомобіль українського захисника за грошову винагороду. Виконавець знайшов автівку, припарковану біля багатоповерхівки, облив її саморобною легкозаймистою сумішшю та підпалив. Він зафіксував свої дії на відео та надіслав запис замовнику, однак обіцяної винагороди не отримав.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, 26-річного чоловіка підозрюють у навмисному підпалі військового автомобіля Nissan X-Trail у Кременчуці.

— Ми змогли швидко виявити та знешкодити зловмисника, — підкреслив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов. — Цей випадок є черговим підтвердженням того, як ворог використовує будь-які методи, щоби завдати шкоди нашим Силам безпеки та оборони.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд узяв фігуранта під варту.

За вчинення протиправних дій Кримінальний закон передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 жовтня у Кременчуці вночі намагалися підпалити автівку волонтерки з ДУК Лідії Подлєгаєвої.

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.