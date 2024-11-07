З початку дії воєнного стану понад 40 чоловіків загинули при спробі незаконного перетину кордону

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 149

З початку дії воєнного стану в Україні понад 40 українців загинули при спробі незаконного перетину кордону, намагаючись ухилитися від мобілізації. Найбільше смертельних випадків ставалися з ухилянтами, коли вони намагалися перепливали кордон річкою, або ж потрапляли у важкодоступну гірську місцевість. Річка Тиса на Закарпатті залишається найбільш «популярним маршрутом» для втечі за кордон.

Про це 7 листопада в етері телемарафону розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко. За його словами, найбільше загиблих втопилися, перепливаючи кордон річками.

— Станом на зараз більше 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по ріках. І більшість таких випадків фіксувалися саме по річкових ділянках, — сказав речник ДПСУ.

Андрій Демченко зазначив, що прикордонники очікують зниження кількості спроб незаконного перетину кордону у зв’язку з наближенням зими.

Які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон: розповідь представниці ДПСУ

Навесні «Кременчуцький Телеграф» писав, які шляхи зазвичай обирають ухилянти для втечі за кордон. Про це розповіла очільниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За її словами, наразі в Україні не передбачена кримінальна відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. За ґрати відправляють лише організаторів та переправників, а тому чоловіки, яким не вдалося перетнути держкордон з першого разу часто роблять другу чи третю спробу. Переправниками часто стають таксисти, які просто підвозять людей до кордону за чималу суму у доларах.

Олена Трачук зазначила, що іноді переправниками стають неповнолітні, адже вони не несуть кримінальної відповідальності за цей злочин. А доволі часто з охочих втекти від мобілізації відверто знущаються — пропонують довезти до кордону, далі доправляють до певного населеного пункту, запевняють, що дісталися до держрубежу, та залишають утікачів напризволяще.

Був випадок, коли прикордонники затримали харків’янина та полтавця, які намагалися перетнути українсько-словацький кордон, однак у підсумку опинилися на дереві, звідки їх дістали рятувальники. Ухилянти не врахували, що ділянці, по якій вони рухалися, були підтоплення. Вночі вони пішли за маршрутом, який уклали самостійно уклали за гугл-картами. Вони йшли по маршруту попри те, що навколо усе було в воді, а коли зрозуміли, що опинилися у водяній пастці та замерзли, залізти на дерево й просиділи там до ранку. А потім подзвонили на номер екстреної допомоги.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» проводив експеримент щодо пошуку в інтернеті ділків, які надають «послуги» щодо перетину кордону.

А Financial Times ще на початку 2024 року писало, що за весь час повномасштабної війни на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ — 13 600 осіб, яких просто спіймали на кордоні, і ще 6 100 спробували перетнути кордон з підробленими документами.