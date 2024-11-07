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«Нам би зарплату людям вистачило чим виплатити». Малецький прокоментував проєкт бюджету Кременчука на 2025 рік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 312 Коментарів: 1

У наступному році з Кременчука держава «забере» 350 млн гривень

Нині у Кременчуці влада не може точно прогнозувати фінансування з місцевого бюджету 2025 року видатків за окремими сферами, зокрема, і будівництв. Наразі у проєкті державного бюджету на наступний рік «є питання щодо вилучення з місцевих бюджетів 4% ПДФО». Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 7 листопада. 

— Верховна Рада прийняла бюджет у першому читанні. І ті параметри, що закладенні у бюджет, свідчать про те, що ми не те що будувати щось нове будемо, а нам би зарплату людям вистачило чим платити, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

За його словами, також «є питання щодо реверсної дотації» — у 2025 році з Кременчука держава «забере» 350 млн гривень. Громади, які мають надлишкові доходи, передають частину грошей до держбюджету для перерозподілу на користь менш фінансово спроможних громад. 

— Якщо заберуть реверс — це для Кременчука велика фінансова втрата. Ще подейкують, що можуть забрати єдиний податок з юридичних осіб. Це теж для міста мінімум мінус 50 млн гривень, — сказав Малецький.

Асоціація міст звернулась до держкерівництва, щоб зберегти ці доходи за територіальними громадами. 

Нагадаємо, станом на початок листопада триває підготовка бюджету Кременчука-2025. Його мають затвердити у грудні на засіданні сесії Кременчуцької міської ради. У вересні стало відомо, що у міської влади є побоювання, що доходи Кременчуцької громади у 2025 році можуть зменшитись. 

Додамо, що у 2023 році народні депутати підтримали законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Згідно із документом, «військовий» ПДФО громад спрямують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Без «військового» ПДФО. У Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік

Раніше Кабмін заявляв, що рішення вилучення «військового» ПДФО дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі та витратити на оборонну промисловість країни. Асоціація міст України вважає, що рада «позбавляє захисників України та їх родини гарантованих Конституцією України прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням».

Через вилучення «військового» ПДФО очікувалось, що консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік складатиме 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів мало б вистачати на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.

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Автор: Телеграф
Теги: бюджет
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Коментарі: 1

1 135
Andron777:
Сьогодні, 17:11

Та якщо будете фіолетовій шоблі такі зарплати та допомоги по бЄдності виплачувати то ніякого бюджету не вистачить!


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