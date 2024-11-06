Іще в «сирому» вигляді: коли у Кременчуці планують затвердити бюджет на 2025 рік

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 91

У грудні на засіданні сесії Кременчуцької міської ради мають затвердити бюджет на 2025 рік. Про це 6 листопада під час засідання бюджетної комісії повідомив її очільник, депутат Олександр Плескун.

За його словами, наразі триває підготовка бюджету: департаменти готують розпорядження на розгляд міському голові, а він їх вивчає і, за потреби, повертає назад на доопрацювання.

— Розглядати бюджетною комісією будемо, мабуть, на початку грудня. І орієнтовно в середині грудня будемо приймати (бюджет — ред.) на сесії, — сказав Плескун.

Проте для того, щоб бюджет затвердити, його треба спочатку відпрацювати, заявив депутат.

— Він іще в дуже «сирому» вигляді, його ось зараз тільки починають обговорювати.

Нагадаємо, торік у Кременчуці бюджет затвердили на засіданні сесії 15 грудня. Він складав 3 млрд 93 млн 642 тис. 232 грн доходів, витратити планували у розмірі 3 млрд 90 млн 874 тис. 16 грн. Тобто дефіцит минулорічного бюджету становив 371 млн 595 тисяч 946 гривень.