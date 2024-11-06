Хокейний клуб «Кременчук» поступився одеському «Шторму» у першому матчі на виїзді

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Учора, 5 листопада, хокейний клуб «Кременчук» під час свого першого виїзного матчу поступився з рахунком одеському «Шторму». Інформацію про результат гри команда оприлюднила на своїй сторінці.

У перших двох періодах гравці «Кременчука» пропускали голи, а у третьому так і не змогли вирватися вперед чи хоча б зрівняти рахунок.

«Шторм» — «Кременчук» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

«Шторм»: Захарченко, Попережай — Новіков, Варава, Сапожник, Портной, Абдуллаєв, Стоцький, Бойко, Раштушний, Куцевич, Крикля, Сидоренко, Мосюк, Ніконов, Кобильник, Омельчук, Пойманов, Стецюра, Ревуха, Скороход, Алексюк.

Головний тренер: Олександр Бобкін.

«Кременчук»: Кучер, Гордюшин — Ігнатенко, Материкін, Піддубний, Пономаренко, Панков, Матусевич, Кривенко, Геворкян, Лялька, Середницький, Брага, Попережай, Дука, Андрющенко, Абаджян, Кривошапкін, Целогородцев, Безуглий, Андрущенко, Тимченко.

Головний тренер: Адрій Срюбко.

Шайби у матчі закидали:

1:0 — Сидоренко;

2:0 — Стецюра;

3:0 — Сидоренко;

3:1 — Матусевич.

У наступній грі команда зустрінеться із київською «Крижинкою» на домашній арені «Айсберг».

Нагадаємо, минулого тижня хокейний клуб «Кременчук» упевнено розгромив «Дніпро» у першому матчі Чемпіонату України.