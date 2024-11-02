Хокейний клуб «Кременчук» упевнено розгромив «Дніпро» у першому матчі Чемпіонату України

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 178

Стартова гра сезону відбулася на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці

Хокейний клуб «Кременчук» стартував у Чемпіонаті України з перемогою — із рахунком 10:3 розгромив команду херсонського «Дніпра». Про це інформує пресслужба клубу.

Матч мав відбутися у четвер, 31 жовтня. Проте у зв’язку із повітряною тривогою його перенесли на 1 листопада.

Попри те, що «дніпряни» відкрили рахунок у грі, кременчуцькі хокеїсти у другому періоді забили у ворота суперників 7 голів поспіль. Не змінили ситуацію й останні 20 хвилин гри: херсонцям вдалося забити іще одну шайбу, проте до рахунку «Кременчука» їх додалося ще дві. Цим самим господарі арени округлили рахунок до 10-ти голів за матч.

Найкращим гравцем зустрічі став капітан «Кременчука» Віталій Лялька, на рахунку якого три шайби та три асисти.

Урочисте вкидання шайби на початку матчу виконали учасник бойових дій, підполковник Валерій Сапоненко, нагороджений відзнакою Президента України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, та юний хокеїст «Кременчука» Марко Аболмасов.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» змінив підхід до анонсів матчів через воєнний стан — команда не анонсуватиме дату та час своїх матчів на офіційних ресурсах. Тож вболівальникам варто слідкувати за розкладом роботи льодової арени «Айсберг», аби дізнаватися про найближчі заходи.