Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» упевнено розгромив «Дніпро» у першому матчі Чемпіонату України

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 178

 

Стартова гра сезону відбулася на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці

Хокейний клуб «Кременчук» стартував у Чемпіонаті України з перемогою — із рахунком 10:3 розгромив команду херсонського «Дніпра». Про це інформує пресслужба клубу.

Матч мав відбутися у четвер, 31 жовтня. Проте у зв’язку із повітряною тривогою його перенесли на 1 листопада.

Попри те, що «дніпряни» відкрили рахунок у грі, кременчуцькі хокеїсти у другому періоді забили у ворота суперників 7 голів поспіль. Не змінили ситуацію й останні 20 хвилин гри: херсонцям вдалося забити іще одну шайбу, проте до рахунку «Кременчука» їх додалося ще дві. Цим самим господарі арени округлили рахунок до 10-ти голів за матч.

 

Найкращим гравцем зустрічі став капітан «Кременчука» Віталій Лялька, на рахунку якого три шайби та три асисти.

Урочисте вкидання шайби на початку матчу виконали учасник бойових дій, підполковник Валерій Сапоненко, нагороджений відзнакою Президента України орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, та юний хокеїст «Кременчука» Марко Аболмасов.

Нагадаємо, ХК «Кременчук» змінив підхід до анонсів матчів через воєнний стан — команда не анонсуватиме дату та час своїх матчів на офіційних ресурсах. Тож вболівальникам варто слідкувати за розкладом роботи льодової арени «Айсберг», аби дізнаватися про найближчі заходи.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ХК «Кременчук»
Теги: ХК Кременчук спорт хокей Айсберг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх