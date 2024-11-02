Пси, кооператив і гарячий шоколад: що кременчужанам почитати на вихідних

Ніно Харатішвілі «Восьме життя (для Брільки)»

Грузія, 1900 рік. Все починається, наче в казці. Кондитер зі своєї мандрівки до Відня привозить рецепт найсмачнішого гарячого шоколаду у світі. Шоколад густий і чорний, як ніч перед бурею, але гірким після смаком часто стають фатальні події. Стривожений шоколатьє переконується, що його напій несе це прокляття. А проте він передає таємний рецепт донці Стасі, яка час від часу готуватиме його впродовж свого майже столітнього життя.

Німеччина, 2006 рік. Праонука Стасі Ніца розірвала зв’язок з родиною й живе в Берліні. Її небога Брілька після подорожі на Захід відмовляється повернутися в Тбілісі, тож Ніца розповідає їй історію своєї прабабусі…