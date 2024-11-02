Пси, кооператив і гарячий шоколад: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Януш Корчак «Кайтусь-чарівник. Банкрутство малого Джека. Коли я знову стану малим»
Що може досягти розумний і допитливий хлопчик, якщо матиме чітку мету і, головне, велике бажання вчитися й працювати задля її здійснення? А може він багато. Наприклад, створити у класі кооператив, як це зробив Джек, або, як Кайтусь стати справжнім чарівником! Хлопчики відчують і радість перемоги, і гіркоту поразки, поступово дорослішаючи на шляху до втілення своєї мрії.
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Олена Максименко «Пси, які приручають людей»
Бути підлітками непросто. А бути підлітками в прифронтовому містечку на українському Сході 2014-го… дуже-дуже непросто. До одвічних викликів дружби і закоханості, ревнощів і внутрішніх страхів, самовираження і шкільних проблем додаються нові. Прийняти однокласника-переселенця, опанувати домедичну допомогу, пересидіти обстріл у підвалі, побачити смерть, урятувати життя та багато-багато іншого.
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Ніно Харатішвілі «Восьме життя (для Брільки)»
Грузія, 1900 рік. Все починається, наче в казці. Кондитер зі своєї мандрівки до Відня привозить рецепт найсмачнішого гарячого шоколаду у світі. Шоколад густий і чорний, як ніч перед бурею, але гірким після смаком часто стають фатальні події. Стривожений шоколатьє переконується, що його напій несе це прокляття. А проте він передає таємний рецепт донці Стасі, яка час від часу готуватиме його впродовж свого майже столітнього життя.
Німеччина, 2006 рік. Праонука Стасі Ніца розірвала зв’язок з родиною й живе в Берліні. Її небога Брілька після подорожі на Захід відмовляється повернутися в Тбілісі, тож Ніца розповідає їй історію своєї прабабусі…
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