Тисяча від Зеленського: шахраї вигадали нову схему, як дурити людей на гроші

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 176 Коментарів: 1

Шахраї вигадали нову схему, як можна видурити у людей гроші. Цього разу вони вирішили скористатися «тисячею від Зеленського» — публікують у соцмережах оголошення про можливість оформлення нової соціальної допомоги. Жертвами зловмисників уже стали троє мешканців Полтавщини, повідомляють у пресслужбі поліції області.

Учора, 1 листопада, до правоохоронних органів звернулися двоє мешканців Миргородщини та громадянка Лубенського району. Повіривши шахраям, вони втратили понад 150 тисяч гривень.

За даними поліції, у двох випадках шахраї використали одну із соцмереж, де опублікували оголошення про оформлення соціальної допомоги. Потерпілі перейшли за вказаним в оголошенні посиланням і заповнили запропоновану анкету, де вказали дані своїх банківських карток. Наступного дня з ними зв’язалися невідомі та надали подальші інструкції для отримання виплат. Проте після цього із рахунків потерпілих зникли усі гроші.

У третьому випадку аферист представився працівником техпідтримки соціальної платформи для українців, постраждалих від війни. Після розмови із шахраєм та виконання його настанов з картки потерпілого теж зникли гроші.

За фактами шахрайств правоохоронці порушили кримінальні провадження та проводять комплекс необхідних слідчих дій.

У поліції також додають: отримувати інформацію про державні виплати варто лиш на офіційних ресурсах. Це може бути сайт Міністерства соціальної політики або застосунок Дія.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили шахрайську схему з нібито «продажу» земель за $1,25 млн.