У Полтаві міграційники виявили росіянина, який нелегально перебував в Україні

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 0

Виїхати за межі України чоловік мав ще у 2020-му році

У Полтаві представники Державної міграційної служби виявили нелегального мігранта з Росії, який мав покинути Україну ще у 2020-му році. Про це інформують у пресслужбі управління.

Знайшли нелегала міграційники разом із правоохоронцями у Полтаві 29 жовтня. Ще у 2020 році чоловік отримав рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни.

Проте увесь цей час він переховувався та ухилявся від виїзду з України. Тож цього разу співробітники міграційної служби прийняли щодо чоловіка рішення про примусове видворення з країни та відправили до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадян, які незаконно перебувають в Україні.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині виявили чотирьох нелегальних мігрантів: троє з них — росіяни.