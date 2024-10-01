На Полтавщині виявили чотирьох нелегальних мігрантів: троє з них — росіяни

Трьох із них видворили за межі України, а одного росіянина відправили у пункт тимчасового перебування
У неділю на Полтавщині працівники міграційної служби виявили чотирьох нелегальних мігрантів, серед яких троє — росіяни. Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Полтавської області.
За даними міграційників, троє росіян та один житель Узбекистану не виконали рішення про примусове повернення до країни походження та безпідставно перебували на території України.
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