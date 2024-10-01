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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині виявили чотирьох нелегальних мігрантів: троє з них — росіяни

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 275

 

Трьох із них видворили за межі України, а одного росіянина відправили у пункт тимчасового перебування  

У неділю на Полтавщині працівники міграційної служби виявили чотирьох нелегальних мігрантів, серед яких троє — росіяни. Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Полтавської області.

За даними міграційників, троє росіян та один житель Узбекистану не виконали рішення про примусове повернення до країни походження та безпідставно перебували на території України.

 

Іноземців притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо кожного нелегала проводилося судове засідання.
 
Суд задовольнив усі позивні вимоги міграційників. У результаті трьох нелегалів видворили за межі України, а одного росіянина відправили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні строком на шість місяців.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Міграційна служба у Полтавській області
Теги: міграційна служба нелегали мігранти
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