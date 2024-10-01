На Полтавщині виявили чотирьох нелегальних мігрантів: троє з них — росіяни

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Трьох із них видворили за межі України, а одного росіянина відправили у пункт тимчасового перебування

У неділю на Полтавщині працівники міграційної служби виявили чотирьох нелегальних мігрантів, серед яких троє — росіяни. Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Полтавської області.

За даними міграційників, троє росіян та один житель Узбекистану не виконали рішення про примусове повернення до країни походження та безпідставно перебували на території України.

Іноземців притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо кожного нелегала проводилося судове засідання.