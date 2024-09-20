У Кременчуці правоохоронці виявили нелегального мігранта з Італії

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 250

Чоловік втратив законні підстави для перебування в Україні, проте країну не залишив

Нещодавно у Кременчуці представники міграційної служби спільно із поліцією виявили нелегала з Італії. Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Полтавщини.

Відомо, що у серпні 2024 року чоловік втратив законні підстави для перебування на території України, проте країну не залишив, а переховувався від міграційників.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та прийняли рішення про його примусове повернення за межі України.

Також міграційники виявили місцеву мешканку, яка свідомо не посприяла, аби італієць своєчасно подав заяву на право проживання на території України. Її також притягнули до адміністративної відповідальності в межах ч. 1 ст. 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, протягом трьох місяців на Полтавщині міграційники виявили 38 нелегальних мігрантів. Щодо 36 іноземців було прийняте рішення про примусове повернення до країни походження. Ще 19 особам заборонили в'їзд на територію України.