У Кременчуці жінка травмувалася у маршрутці — поліція

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Учора, 19 вересня, близько 13.30 у Кременчуці 54-річна місцева жителька травмувалася під час проїзду у маршрутці. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 57-річний водій маршрутки їхав вулицею Троїцькою та різко загальмував. Жінка, яка у цей час у салоні стояла, впала і травмувалася.

Потерпілу з ушкодженнями госпіталізували. Наразі медики встановлюють ступінь її травм.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині в аварію потрапила маршрутка.



