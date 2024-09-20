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17 років за ґратами: житель Кременчука отримав вирок за вбивство та зґвалтування жінки — прокуратура

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 219

Житель Кременчука зробив це у період іспитового строку — його судили в Одеській області за кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок Автозаводського районного суду Кременчука місцевому жителю за вбивство жінки, вчинене з особливою жорстокістю, поєднане із сексуальним насильством (п. п. 4, 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 20 вересня.

За словами прокурорів, у вересні 2021 року на вул. Тараса Бульби чоловік у відповідь на зауваження 79-річної жінки двічі вдарив її кулаком в обличчя. 

— Коли потерпіла впала на землю, він завдав їй численних ударів ногами у життєво важливі органи, а надалі роздягнув, відтягнув тіло від будинку та скоїв сексуальне насильство, фіксуючи свої дії на мобільний телефон, — йдеться у повідомленні.

Житель Кременчука зробив це у період іспитового строку — його судили в Одеській області за кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням терміном на 2 роки.

Сумарно обвинувачений проведе за ґратами 17 років. Ухвала апеляційного суду набрала законної сили, проте може бути оскаржена в касаційному порядку, додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 16 вересня, близько 21.30, у Миргороді на вулиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

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Автор: Телеграф Джерело фото: yug.today
Теги: вбивство зґвалтування
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