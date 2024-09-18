Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді на вулиці помер чоловік: поліція підозрює 21-річного юнака

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 101

 

За даними правоохоронців, на тілі виявили ознаки насильницької смерті

У понеділок, 16 вересня, близько 21.30 у Миргороді на вулиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, про загиблого до правоохоронних органів повідомили медики. Коли лікарі приїхали на місце події, чоловік був іще живий. Проте медикам не вдалося його врятувати — потерпілий помер на місці.

Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Згодом правоохоронцям вдалося встановити особу причетного до загибелі — ним виявився місцевий юнак.

— Слідчі вручили фігуранту підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Також спрямували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, — коментує ситуацію начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Якщо молодика визнають винним, йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Полтаві суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 21-річного знайомого.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: смерть насилля поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх