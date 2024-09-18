У Миргороді на вулиці помер чоловік: поліція підозрює 21-річного юнака

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 101

У понеділок, 16 вересня, близько 21.30 у Миргороді на вулиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, про загиблого до правоохоронних органів повідомили медики. Коли лікарі приїхали на місце події, чоловік був іще живий. Проте медикам не вдалося його врятувати — потерпілий помер на місці.

Загиблим виявився 46-річний місцевий мешканець. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Згодом правоохоронцям вдалося встановити особу причетного до загибелі — ним виявився місцевий юнак.

— Слідчі вручили фігуранту підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Також спрямували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, — коментує ситуацію начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Якщо молодика визнають винним, йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Полтаві суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 21-річного знайомого.