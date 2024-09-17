У Полтаві суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 21-річного чоловіка

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 211

У Полтаві суд взяв під варту 24-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 21-річного знайомого. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Нагадаємо, подія сталася у Полтаві в ніч з 14 на 15 вересня на вулиці Михайла Грушевського. Від отриманого ножового поранення чоловік загинув на місці.

Наразі підозрюваний у скоєному перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Також нещодавно у Кременчуці під час сварки в гаражному кооперативі один чоловік порізав іншого.