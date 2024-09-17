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«Це справжнє стихійне лихо»: лісівники разом із рятувальниками борються з вогнем у лісовому масиві

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 335 Коментарів: 1

 

Наразі пожежу локалізувати не вдалося — є часткові осередки загоряння в середині лісових масивів

Лісову пожежу на Полтавщині, що спалахнула у неділю, 15 вересня, і триває й досі, називають найбільшою у цьому році. Так заявляють у пресслужбі державного підприємства «Ліси України».

Як повідомляють лісівники, причиною загоряння став підпал сухої трави місцевими мешканцями. 

Спочатку вогонь перекинувся на самосійні ліси, які громада перед цим відмовилася передавати в державний лісовий фонд. Потім пожежа поширилася масивами «Лісів України» та інших лісокористувачів, — пишуть у підприємстві.

Станом на сьогодні пожежу вдалося зупинити, але не локалізувати — є часткові осередки загоряння в середині лісових масивів. 

Вогонь розповсюдився на приблизній площі у понад 700 га. Це справжнє стихійне лихо, — додають лісівники.

Фахівці заявляють: стрімкому поширенню вогню сприяла суха погода. Адже з квітня в області випала рекордно низька кількість опадів — майже втричі нижча за норму. Показник опадів за квітень-вересень становить 90 мм при нормі для цього періоду 253 мм. Останні помітні дощі були три місяці тому — на початку червня. Додався до засухи і сильний вітер, що сприяє швидкому поширенню вогню.

Вогонь пошкодив 23 житлових будинки та 24 господарські споруди. Евакуювали 53 місцевих мешканців із сіл Собківка, Пудлівка, Дубина та Маньківка.

Окрім лісівників та рятувальників Полтавщини, які третю добу поспіль гасять пожежу, до ліквідації також долучилися 3 автомобілі та особовий склад із Центрального лісового офісу та 2 авто та вогнеборці зі Столичного лісового офісу.

Нагадаємо, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області сталася іще одна лісова пожежа у Великорублівській громаді — там горить близько 200 га території.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Ліси України Джерело відео: Ліси України
Теги: пожежа рятувальники лісівники Ліси України
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Коментарі: 1

1 063
Andron777:
Сьогодні, 15:19

Мало того шо каZапня Україну руйнує та людей вбиває, ще й це лихо прийшло...


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