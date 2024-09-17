«Це справжнє стихійне лихо»: лісівники разом із рятувальниками борються з вогнем у лісовому масиві

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 335 Коментарів: 1

Наразі пожежу локалізувати не вдалося — є часткові осередки загоряння в середині лісових масивів

Лісову пожежу на Полтавщині, що спалахнула у неділю, 15 вересня, і триває й досі, називають найбільшою у цьому році. Так заявляють у пресслужбі державного підприємства «Ліси України».

Як повідомляють лісівники, причиною загоряння став підпал сухої трави місцевими мешканцями.

Спочатку вогонь перекинувся на самосійні ліси, які громада перед цим відмовилася передавати в державний лісовий фонд. Потім пожежа поширилася масивами «Лісів України» та інших лісокористувачів, — пишуть у підприємстві.

Станом на сьогодні пожежу вдалося зупинити, але не локалізувати — є часткові осередки загоряння в середині лісових масивів.

Вогонь розповсюдився на приблизній площі у понад 700 га. Це справжнє стихійне лихо, — додають лісівники.