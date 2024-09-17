На Полтавщині сталася ще одна масштабна пожежа — Пронін

На Полтавщині сталася ще одна масштабна лісова пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, вогонь охопив близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.
Нагадаємо, 15 вересня сталася у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина сталася лісова пожежа. За даними гендиректора «Лісів України» вигоріло близько 700 га лісу. Причиною виникнення такої пожежі рятувальники називають паління сухої трави.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.