На Полтавщині сталася ще одна масштабна пожежа — Пронін

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 341

На Полтавщині сталася ще одна масштабна лісова пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, вогонь охопив близько 200 га лісового масиву та сухої рослинності на території Борівського лісництва у Великорублівській громаді.

Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 га. На місці працюють бригади вогнеборців. Для ліквідації займання задіяні 8 одиниць техніки та більше 30 людей, — пише Пронін.

Нагадаємо, 15 вересня сталася у лісовому масиві поблизу села Мала Перещепина сталася лісова пожежа. За даними гендиректора «Лісів України» вигоріло близько 700 га лісу. Причиною виникнення такої пожежі рятувальники називають паління сухої трави.