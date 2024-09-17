«Це справжній воїн, який став на захист України»: у Кременчуці попрощалися із пілотом Русланом Курбанмухамєдовим

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 206

Сьогодні, 17 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури попрощалися із полеглим пілотом Русланом Курбанмухамєдовим. Військовий жив у Кременчуці, навчався у льотному коледжі.





Провести в останню путь пілота прийшли небагато людей — рідні, знайомі, побратими.

Військовослужбовець Андрій говорить: служили із Русланом у різних військах, проте товаришували у цивільному житті.

— Це була неймовірна, просто неймовірна людина. Ми разом не служили — Руслан був льотчиком, пілотом. Він був моїм товаришем, ми разом росли, часто перетиналися у цивільному житті.

Останнім часом чоловіки бачилися не часто — обоє були на службі. Проте Андрій пригадує останню зустріч із товаришем.

— Коли ми востаннє пересіклися, я дізнався, що він пішов на службу. Це був його особистий вибір, його рішення. Я тоді дуже здивувався — і от така подія. Неймовірна людина була. Таких хлопців, як він, дуже мало.

Андрій та Руслан росли у центральному районі міста. Товаришувати почали уже після школи. Чоловік пригадує товариша як дуже веселого та життєрадісного чоловіка.

Запитуємо в Андрія, чи відомі йому обставини за яких Руслан загинув.

— Трохи знаю, але ж усе, що пов’язано з авіацією — це засекречена інформація. На жаль, ту правду, якою вона є на 100%, уже ніхто не дізнається…

Лариса знала Руслана понад 20 років, говорить, він дружив із її сином.

— Це був надзвичайний чоловік, який ніколи б не залишив у біді. Завжди допоможе у будь-якій ситуації, на нього завжди можна було розраховувати. І я зовсім не уявляю, як таке могло статися.

Жінка говорить, як виявилося, востаннє вона бачила Руслана незадовго до його загибелі.

— Він справжній воїн, який став на захист України. Він пішов добровольцем — і максимально віддавався військовій службі, захисту нам із вами. Саме завдяки йому ми з вами зараз спілкуємося, а його з нами немає і більше ніколи не буде. Це дуже тяжка втрата. Хочеться лише одного: нехай усі наші воїни-захисники повертаються додому живими та здоровими!

Розповідає про Руслана і військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Народився він у 1983 році. Жив та навчався у Кременчуці, закінчив льотний коледж, мав статус учасника бойових дій. На жаль, обставини склалися так, що загинув Руслан внаслідок авіакатастрофи у Франції. Світла пам’ять полеглому воїну та усім, хто віддав своє життя за Україну, — говорить «Лиман».

У полеглого пілота лишилися батьки, сестра та син, якого Руслан дуже любив.

Після прощання у палаці культури прах полеглого воїна поховали на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.















Фото: Артем Коваленко