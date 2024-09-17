Коли на Полтавщині очікується сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та COVID-19: відповіли в ОВА

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 0

Відомо, що цьогоріч ріст захворюваності на COVID-19 у Полтавській області розпочався з липня

Сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ та COVID-19 у Полтавській області ще не настало. Його очікують щонайближче з жовтня. Про це повідомила головний фахівець департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації за напрямом «інфекційні хвороби» Лідія Войтенко 17 вересня під час брифінгу.

— Він буде очікуватись у жовтні, у листопаді, у грудні. Там можна очікувати, як респіраторні захворювання, так і COVID-19, — сказала Войтенко.

Відомо, що цьогоріч ріст захворюваності на COVID-19 у Полтавській області розпочався з липня.

Нагадаємо, у Кременчуці зростає кількість випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19. На сьогодні в лікарнях вакцин немає.