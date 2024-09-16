У Кременчуці зростає кількість випадків захворювань на ГРВІ та COVID-19: в лікарнях вакцин немає

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Випадків смерті від COVID-19 у Кременчуці за тиждень не реєстрували

З 9 по 15 вересня у Кременчуці зареєстрували 801 випадок захворювань на ГРВІ та 179 випадків COVID-19. Випадків грипу за цей період не фіксували. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді 16 вересня.

Відомо, що на початку вересня у Кременчуці виявили 599 випадків захворювань на ГРВІ та 161 випадок COVID-19.

— На ГРВІ більше хворіють діти — 553 (з 801) випадки. COVID-19 виявлено у 163 дорослих та 16 дітей. За минулий тиждень до інфекційного відділення госпіталізовано 8 дітей з ГРВІ та 22 пацієнти із захворюванням на COVID-19, із них 15 дорослих та 7 дітей, — йдеться у повідомленні.

За звітний період випадків смерті від COVID-19 не було. Нині така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, йдеться у повідомленні.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» пресслужба міськради повідомила, що нині лікарні міста не мають вакцин проти COVID-19. Заклади охорони здоров’я очікують її поставку найближчим часом, відповіли у міськраді.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України затвердило спрощені схеми вакцинації, які відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

За перший тиждень серпня у Кременчуці зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. У липні лікарі реєстрували в середньому щотижня від 35 до 50 пацієнтів, що захворіли на COVID-19.

В Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.