У Кременчуці місцеві жителі відчули землетрус

16 вересня, приблизно о 17.40, у Кременчуці, ймовірно, стався землетрус. Про це місцеві жителі повідомили «Кременчуцькому Телеграфу».
За їх словами, поштовхи були доволі відчутними. Наразі жодної офіційної інформації стосовно цього відповідні служби не надавали.
Ймовірно, кременчужани відчули поштовхи від землетрусу, епіцентр якого був в Румунії (магнітуда 5,3).
Нагадаємо, 1 березня, о 2.22 (за київським часом) на Полтавщині стався землетрус. Епіцентром землетрусу був Решетилівський район, на глибині 10 кілометрів.
За класифікацією, цей землетрус відносився до «ледве відчутних».
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