У Кременчуці місцеві жителі відчули землетрус

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1 770

За їх словами, поштовхи були доволі відчутними

16 вересня, приблизно о 17.40, у Кременчуці, ймовірно, стався землетрус. Про це місцеві жителі повідомили «Кременчуцькому Телеграфу».

За їх словами, поштовхи були доволі відчутними. Наразі жодної офіційної інформації стосовно цього відповідні служби не надавали.

Ймовірно, кременчужани відчули поштовхи від землетрусу, епіцентр якого був в Румунії (магнітуда 5,3).