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Надзвичайні новини, Полтавщина

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині охопила житлові будинки — ДСНС

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 294

 Евакуйовано 6 мешканців

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині призвела до загоряння 5 житлових будинків та 7 господарчих споруд, повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Через сильні пориви вітру вогонь поширився на два приватні будинки та три господарчі споруди у селі Балівка. У сусідньому селі Собківка загорілися три житлові будинки та чотири господарчі споруди. Звідти евакуйовано шість мешканців.

Наразі рятувальники уточнюють інформацію щодо додатково пошкоджених домоволодінь та споруд. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

За повідомленням пресслужби поліції Полтавщини, поліціянти спільно із рятувальними службами допомагають громадянам евакуюватися із небезпечних ділянок.

 

Нагадаємо, що займання виникло 15 вересня поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40. Його ліквідація триває й досі. Станом на ранок, 16 вересня, загальна площа пройдена вогнем сягала 680 га, а зараз уже понад 700 га. За словами гендиректора держпідприємства «Ліси України» Юрія Болоховця, це результат підпалу сухої трави на приватному подвір'ї. Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння.

У зв'язку з небезпекою поширення вогню, було евакуйовано 13 мешканців із двох сіл Новосанжарської громади. Також здійснено евакуацію 57 пасажирів електропоїзда «Полтава-Кобеляки», який проходив поблизу зони пожежі.

На місці працюють 411 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної охорони, військових та медиків. Для допомоги прибули вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Задіяно 67 одиниць техніки, включаючи три пожежні потяги.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа горить ліс
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