Завтра, 17 вересня, Укренерго не планує застосовувати графіків погодинних знеструмлень. Про це повідомила пресслужба компанії.
Однак споживачів просять ощадно використовувати електроенергію і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
У разі змін у планах, обленерго мають повідомити про відключки окремо. У такому разі, з графіком відключення світла на Полтавщині можна буде ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що за словами Кудрицького, відключення світла взимку будуть неминучими навіть за умови реалізації всіх планів з ремонту енергетичних об'єктів.
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