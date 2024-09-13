Взимку будуть знеструмлення навіть за виконання планів з ремонту генерації — Кудрицький

Колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що навіть при повному виконанні планів з ремонту енергетичних об'єктів, взимку під час холодної погоди відключення електроенергії неминучі
Володимир Кудрицький, колишній голова НЕК «Укренерго», в інтерв'ю «Економічній правді» повідомив, що відключення світла взимку будуть неминучими навіть за умови реалізації всіх планів з ремонту енергетичних об'єктів. За його словами, уникнути відключень можна лише в теоретичному сценарії, коли протягом всієї зими температура триматиметься між +5 та +15 градусами Цельсія, і не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії.
Він додав, що відключення електроенергії можуть початися з грудня, оскільки листопад може бути відносно теплим.
Кудрицький також зазначив, що у теплі періоди зими, коли температура буде вище 0 градусів, Україна може обійтися без відключень.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.
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