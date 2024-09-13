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Україна, Світ, Відключення світла

Взимку будуть знеструмлення навіть за виконання планів з ремонту генерації — Кудрицький

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 317 Коментарів: 1

 Колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що навіть при повному виконанні планів з ремонту енергетичних об'єктів, взимку під час холодної погоди відключення електроенергії неминучі

Володимир Кудрицький, колишній голова НЕК «Укренерго», в інтерв'ю «Економічній правді» повідомив, що відключення світла взимку будуть неминучими навіть за умови реалізації всіх планів з ремонту енергетичних об'єктів. За його словами, уникнути відключень можна лише в теоретичному сценарії, коли протягом всієї зими температура триматиметься між +5 та +15 градусами Цельсія, і не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії.

— Ми розуміємо, що такий сценарій суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані, — підкреслив Кудрицький.

Він додав, що відключення електроенергії можуть початися з грудня, оскільки листопад може бути відносно теплим.

— Саме холодна погода взимку буде тригером для введення обмежень електроспоживання, — зазначив він.

Кудрицький також зазначив, що у теплі періоди зими, коли температура буде вище 0 градусів, Україна може обійтися без відключень.

— А якщо буде якийсь холодний період, наприклад, середньодобова температура -10 градусів, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит, — підсумував він.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Кудрицький відключення електроенергії
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Коментарі: 1

4 634
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:47

А як же 1гВт енергії від лідера? А ось як

Із обіцяного Зеленським гігавата потужностей в Україні побудовано близько 60 МВт, – Кудрицький

0 0

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