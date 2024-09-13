Ремонт доріг у Кременчуцькому районі завершений на 97% — Даценко

Ремонт доріг у громадах Кременчуцького району завершений на 97%. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
За його словами, цьогоріч п’ять громад району спільно з Агенством місцевих доріг долучилися до усунення однієї з актуальних проблем регіону — ремонту доріг. Це Глобинська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Піщанська та Семенівська громади. Загалом від початку року відновити вдалося 37 тис. м2 дорожнього покриття.
Також очільник КРВА розповів про кошти, витрачені на відновлення доріг.
У 2024 році усі кошти Державного дорожнього фонду передали на потреби оборони, тож фінансування ремонту доріг забезпечували громади. Також громади самі визначали, які дороги потребують ремонту у першу чергу.
Найбільше на ремонт доріг витратила Глобинська громада — майже 19 млн грн місцевого бюджету. Найменше — Кам’янопотоківська громада, близько пів мільйона.
Нагадаємо, нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відмітили відремонтоване дорожнє покриття на мосту через Псел у напрямку Горішніх Плавнів.
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