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Кременчук, Дороги & Дурні

Ремонт доріг у Кременчуцькому районі завершений на 97% — Даценко

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 350 Коментарів: 1

 

Усього у громадах району віремонтували 37 тис. м2 дорожнього покриття

Ремонт доріг у громадах Кременчуцького району завершений на 97%. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

За його словами, цьогоріч п’ять громад району спільно з Агенством місцевих доріг долучилися до усунення однієї з актуальних проблем регіону — ремонту доріг. Це Глобинська, Горішньоплавнівська, Кам’янопотоківська, Піщанська та Семенівська громади. Загалом від початку року відновити вдалося 37 тис. м2 дорожнього покриття.

— Така співпраця є прикладом ефективного використання бюджетних коштів та реалізації спільних проєктів, — говорить Даценко.

Також очільник КРВА розповів про кошти, витрачені на відновлення доріг.

У 2024 році  усі кошти Державного дорожнього фонду передали на потреби оборони, тож фінансування ремонту доріг забезпечували громади. Також громади самі визначали, які дороги потребують ремонту у першу чергу.

— Сума коштів, які виділили громади, становить майже 26,5 млн грн. З обласного бюджету на ремонт доріг у районі виділили 7,5 млн грн, — додає Даценко.

Найбільше на ремонт доріг витратила Глобинська громада — майже 19 млн грн місцевого бюджету. Найменше — Кам’янопотоківська громада, близько пів мільйона.

Нагадаємо, нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відмітили відремонтоване дорожнє покриття на мосту через Псел у напрямку Горішніх Плавнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ремонт доріг
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 13:13

Може даценко проїде з омельника до манжелії( ну до ламаного ). Там дорога амброзією поросла у ямах в коліно та дерева одну полосу зайняли.


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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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