Приємно їхати: на мосту через Псел у напрямку Горішніх Плавнів відновили асфальт

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 127

Їхати по мосту — одне задоволення, якби не лихачі, які створюють серйозну небезпеку

Асфальтове покриття на мосту через ріку Псел на дорозі М-22 — Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні багато років перебувало у вкрай незадовільному стані. Дорога тут була сильно пошкоджена: численні ями та тріщини з кожним днем ставали більшими й глибокими та створювали серйозну небезпеку для автомобілістів. Асфальтна поверхня в деяких місцях була майже повністю зруйнована.

У серпні на мосту розпочали ремонт дорожнього полотна, який вже повністю завершений.

Зараз їхати на цій дільниці — одне задоволення. Асфальт без ям, рівненький, навіть дорожня розмітка нанесена. Єдине «але» — любителі швидкої їзди не знижають швидкість й «залітають» на міст, нехтуючи правилами дорожнього руху.

Хочеться в черговий раз підкреслили, що відремонтоване полотно — не привід порушувати ПДР й наражати себе й інших учасників дорожнього руху на небезпеку.