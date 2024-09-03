Приємно їхати: на мосту через Псел у напрямку Горішніх Плавнів відновили асфальт

Асфальтове покриття на мосту через ріку Псел на дорозі М-22 — Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні багато років перебувало у вкрай незадовільному стані. Дорога тут була сильно пошкоджена: численні ями та тріщини з кожним днем ставали більшими й глибокими та створювали серйозну небезпеку для автомобілістів. Асфальтна поверхня в деяких місцях була майже повністю зруйнована.
У серпні на мосту розпочали ремонт дорожнього полотна, який вже повністю завершений.
Зараз їхати на цій дільниці — одне задоволення. Асфальт без ям, рівненький, навіть дорожня розмітка нанесена. Єдине «але» — любителі швидкої їзди не знижають швидкість й «залітають» на міст, нехтуючи правилами дорожнього руху.
Хочеться в черговий раз підкреслили, що відремонтоване полотно — не привід порушувати ПДР й наражати себе й інших учасників дорожнього руху на небезпеку.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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