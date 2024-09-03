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Споживач, Україна, Світ

В Україні стартує проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг — Кабмін

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 67

 

Відповідне рішення сьогодні ухвалено на засіданні уряду

Кабінет міністрів України запускає експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

— Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг, — написав премʼєр.

За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також укласти чи розірвати договір онлайн.

— Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту, — пояснив Денис Шмигаль.

«Кременчуцький Телеграф» розповідав про іншу ініціативу уряду, яка стартувала з 2 вересня — програму «Національний кешбек». Українським виробникам, торговим підприємствам та споживачам пропонують зареєструватися у програмі через додаток «Дія» та отримувати 10% витрачених на певні товари коштів. Це мають бути не підакцизні товари українського виробництва.

До кінця 2024 року на експериментальну програму уряд планує витратити 3 млрд грн і кожен українець може розраховувати на частину цих коштів. Щоправда, невелику — до 3000 грн на місяць.

ПО ТЕМІ:

2 вересня в Україні стартує програма «Національний кешбек» — до 3000 грн щомісяця за купівлю вітчизняних товарів

Національний кешбек: за купівлю українських товарів можна буде отримати до 3000 грн за місяць

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін Шмигаль ЖКП кешбек
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