В Україні стартує проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг — Кабмін

Кабінет міністрів України запускає експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також укласти чи розірвати договір онлайн.
«Кременчуцький Телеграф» розповідав про іншу ініціативу уряду, яка стартувала з 2 вересня — програму «Національний кешбек». Українським виробникам, торговим підприємствам та споживачам пропонують зареєструватися у програмі через додаток «Дія» та отримувати 10% витрачених на певні товари коштів. Це мають бути не підакцизні товари українського виробництва.
До кінця 2024 року на експериментальну програму уряд планує витратити 3 млрд грн і кожен українець може розраховувати на частину цих коштів. Щоправда, невелику — до 3000 грн на місяць.
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