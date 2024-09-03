Кількість жертв внаслідок ракетного удару у Полтаві знову зросла — Пронін

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 190

Уже відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по навчальному закладу у Полтаві знову зросла. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадмінвстрації Філіп Пронін.

За його словами, станом на зараз відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих. На місці влучання триває ліквіквідація наслідків: розбирають завали, шукають зниклих.

— Одна із будівель Інституту зв’язку частково зруйнована. Під завалами ще можуть перебувати до 18 осіб, — заявив Пронін.

Очільник ПОВА також додав, що сьогодні до станції переливання крові звернулися 150 полтавців, аби стати донорами та допомогти постраждалим і таким чином. Протягом наступних днів ще можна долучитися і здати кров.