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Кількість жертв внаслідок ракетного удару у Полтаві знову зросла — Пронін

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 190

 

Уже відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих  

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по навчальному закладу у Полтаві знову зросла. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадмінвстрації Філіп Пронін.

За його словами, станом на зараз відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих. На місці влучання триває ліквіквідація наслідків: розбирають завали, шукають зниклих.

— Одна із будівель Інституту зв’язку частково зруйнована. Під завалами ще можуть перебувати до 18 осіб, — заявив Пронін.

Очільник ПОВА також додав, що сьогодні до станції переливання крові звернулися 150 полтавців, аби стати донорами та допомогти постраждалим і таким чином. Протягом наступних днів ще можна долучитися і здати кров.

Нагадаємо, що зранку у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом поруч з місцем влучання розгорнули оперативний штаб. Згодом стало відомо, що Росія поцілила двома балістичними ракетами по одній з будівель Інституту зв'язку та розташованій поруч лікарні. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Відзавтра у Полтавській області оголошено триденну жалобу.

За даними РБК-Україна, працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо недбалості військових.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне.Полтава
Теги: ракетний удар Полтава загиблі травмовані
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