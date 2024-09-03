Кількість жертв внаслідок ракетного удару у Полтаві знову зросла — Пронін

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по навчальному закладу у Полтаві знову зросла. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадмінвстрації Філіп Пронін.
За його словами, станом на зараз відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих. На місці влучання триває ліквіквідація наслідків: розбирають завали, шукають зниклих.
Очільник ПОВА також додав, що сьогодні до станції переливання крові звернулися 150 полтавців, аби стати донорами та допомогти постраждалим і таким чином. Протягом наступних днів ще можна долучитися і здати кров.
Нагадаємо, що зранку у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом поруч з місцем влучання розгорнули оперативний штаб. Згодом стало відомо, що Росія поцілила двома балістичними ракетами по одній з будівель Інституту зв'язку та розташованій поруч лікарні. Більш ніж 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Відзавтра у Полтавській області оголошено триденну жалобу.
За даними РБК-Україна, працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо недбалості військових.
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