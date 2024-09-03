Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Андрія Науменка

Прикмети: на вигляд 45 — 48 років, зріст 160 см., середньої статури, лисий. Має проблеми зі здоровʼям.
Кременчуцькі поліціянти розшукують безвісти зниклого 46-річного Науменко Андрій Вікторович. 30 серпня чоловік пішов з дому і нині не повернувся. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції.
Прикмети: на вигляд 45 — 48 років, зріст 160 см., середньої статури, лисий. Має проблеми зі здоровʼям.
Одягнений: чорні спортивні штани, інший одяг невідомий.
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