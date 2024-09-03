Кременчуцькі правоохоронці розшукують безвісти зниклого Андрія Науменка

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 0

Прикмети: на вигляд 45 — 48 років, зріст 160 см., середньої статури, лисий. Має проблеми зі здоровʼям.

Кременчуцькі поліціянти розшукують безвісти зниклого 46-річного Науменко Андрій Вікторович. 30 серпня чоловік пішов з дому і нині не повернувся. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Національної поліції.

Прикмети: на вигляд 45 — 48 років, зріст 160 см., середньої статури, лисий. Має проблеми зі здоровʼям.

Одягнений: чорні спортивні штани, інший одяг невідомий.

— Просимо повідомити будь — яку інформацію стосовно безвісно зниклого за телефоном: 0997933504 або 102, — йдеться у повідомленні.