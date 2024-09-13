«Він був у полоні, його готували до страти»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого підполковника Володимира Артеменка

Військову службу Володимир розпочав ще за часів Радянського Союзу, потім повернувся в Україну, служив у Службі безпеки України. А в цивільному житті був дуже товариським, любив риболовлю та полювання
Сьогодні, 13 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця, підполковника Володимира Артеменка. Народився на Черкащині, за часів Радянського Союзу служив у прикордонних військах у Середній Азії, а потім повернувся в Україну та оселився у Кременчуці.
Попрощатися з Володимиром прийшли багато людей — рідні, колеги, друзі, побратими.
Артем близько десяти років товаришував із Володимиром. Говорить, часто проводили спільне дозвілля разом.
Побратим Володимира з позивним «Діброва» каже: сьогодні зібралося дуже багато їхніх товаришів по війську. Шкода тільки, що бачитися доводиться за таких подій…
«Діброва» додає: цього разу було так само. Володимир поїхав із товаришами допомагати хлопцям, які потрапили у напівоточення, але не доїхали до місця призначення.
Військовослужбовець із позивним «Іспанець» теж командир роти. Говорить, разом із Володимиром пройшли ледь не увесь Донбас.
Військовий жартує: оскільки вони з Володимиром обоє в віці, то часто називали один одного «пенсією». Також пригадує один зі спільних виходів поблизу Авдіївки.
— Ми пробули тоді разом з ним три доби. Він тоді отримав поранення. Саме після того ми стали братами. А тепер, на жаль, я брата втратив, — додає «Іспанець».
Про життя та службу Володимира Артеменка задовго до повномасштабного вторгнення розповідає нам його товариш Юрій.
Юрій каже: життя Володимира могло обірватися ще в часи розпаду Радянського Союзу.
Потім Володимир повернувся в Україну, працював в СБУ, у званні підполковника вийшов на пенсію, але не міг стояти осторонь, коли розпочалася велика війна.
До лав Збройних Сил України Володимир Артеменко приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У полеглого воїна лишилися дружина та діти.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Володимира Артеменка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Володимир Артеменко служив та загинув разом із Олександром Ковалем, з яким Кременчук попрощався учора.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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