Зеленський: 49 українців і українок повернулися додому з російського полону

49 українців і українок повернулися додому з російського полону. Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Серед звільнених є Леніє Умєрова — дівчина, яку російські сили захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також було звільнено частину захисників і захисниць «Азовсталі». Серед повернених додому і Герой України, військовий медик Віктор Івчук.
Нагадаємо, що у День незалежності 115 українських захисників повернулися з російського полону. Тоді серед тих, хто повернувся було троє воїнів з Полтавщини — Дмитро Сідько, Антон Фіцай та Віталій Шутов.
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