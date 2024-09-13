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Зеленський: 49 українців і українок повернулися додому з російського полону

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 202 Коментарів: 1

 Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян

49 українців і українок повернулися додому з російського полону. Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених є Леніє Умєрова — дівчина, яку російські сили захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також було звільнено частину захисників і захисниць «Азовсталі». Серед повернених додому і Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних», — написав Зеленський.

Нагадаємо, що у День незалежності 115 українських захисників повернулися з російського полону. Тоді серед тих, хто повернувся було троє воїнів з Полтавщини — Дмитро Сідько, Антон Фіцай та Віталій Шутов.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Повернення доДому полонені полон обмін полоненими
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Коментарі: 1

4 634
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:50

А до чого зеленський? Він особисто повертав? Бридко.....де Азов?


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