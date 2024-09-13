Зеленський: 49 українців і українок повернулися додому з російського полону

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 202 Коментарів: 1

49 українців і українок повернулися додому з російського полону. Серед звільнених є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Серед звільнених є Леніє Умєрова — дівчина, яку російські сили захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також було звільнено частину захисників і захисниць «Азовсталі». Серед повернених додому і Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших — і воїнів, і цивільних», — написав Зеленський.